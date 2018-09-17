Убрали мусор в сквере Молодежи за ДК «Родина» в Бердске

Чистоте и порядку в сквере Молодежи за ДК «Родина» удивились в минувшие выходные жители Микрорайона Бердска.

— Прошлись по скверу — красота. Ни одной бумажки, ни одного пакета, ни одного пластикового стаканчика. Чистота и порядок. Только один какой-то неряха выбросил пустую бутылку на дорожку, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Антонина Лямина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Микрорайона постоянно жалуются на скопление мусора в роще за ДК «Родина».

Напомним, в 2014 году заброшенную рощу за Дворцом культуры начала облагораживать бердская молодежь. Инициатива создания сквера исходила от городского совета молодежи. Советом молодежи тогда руководил Евгений Коржов. На первый выигранный грант ребята обустроили дорожки в сквере. После того, как выгребли из рощи весь мусор. На следующие гранты возвели за ДК «Родина» детскую и спортивную площадки.

Сквер убирают волонтеры и ребята из отряда «Зеленый патруль». Но не каждый день. Скашивает траву в роще УЖКХ, там же предоставляют транспорт для вывоза мусора.

Оказалось, что чистоту и порядок в сквере Молодежи в очередной раз навели ребята из отряда «Зеленый патруль». Последняя уборка территории прошла как раз накануне выходных, 14 сентября, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.

По словам Татьяны Лильбок, сквер этой осенью уберут еще один раз — в осенний общегородской субботник.

Сквер молодежи оказался бесхозным — он не стоит на балансе ни в одной организации. Им занимаются только волонтеры и ребята из отряда «Зеленый патруль». Перчатками и мешками для сбора мусора молодежь обеспечивает ОДМ, УЖКХ собирает мешки с мусором и вывозит их.

По мнению Татьяны Михайловны, все таки город должен взять на баланс сквер Молодежи, а они со своей стороны будут помогать убирать территорию. Некоторые работы, например вырезку поросли, несовершеннолетние не могут делать. Но собрать ее они вполне в силах, отметила начальник ОДМ.