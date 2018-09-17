КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
продам студию
Продам 2 -ком БДО 41
Продам 1-ком Бердский санаторий 42
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Минобороны: украинская ракета сбила малайзийский Boeing

Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске

Разорвал дружбу с Россией Петр Порошенко

Определить ответственного за «бесхозную» ЛЭП бизнесмена Илющенко требуют РЭС Бердска

Организаторам митинга против пенсионной реформы 9 сентября вручают повестки в Новосибирске

ЦИК не назовет имя губернатора Приморья до рассмотрения жалоб кандидата от КПРФ

Полиция не нашла хулиганку, врезавшую пощечину пассажирке маршрутки в Бердске

Вырыл могилу и поставил памятник живой жене после ссоры с ней житель Кузбасса

Убрали мусор в сквере Молодежи за ДК «Родина» в Бердске

Заставил увеличить стоимость школьных обедов с 80 до 120 рублей Роспотребнадзор в Новосибирске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Убрали мусор в сквере Молодежи за ДК «Родина» в Бердске

Всю грязь после отдыхающих выгребли ребята из волонтерского отряда «Зеленый патруль», работающего под эгидой отдела по делам молодежи.

17.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Убрали мусор в сквере Молодежи за ДК «Родина» в Бердске

В выходные дни дорожки сквера Молодежи покрывали опавшие листья, а не пустые бутылки и пакеты

Чистоте и порядку в сквере Молодежи за ДК «Родина» удивились в минувшие выходные жители Микрорайона Бердска.

— Прошлись по скверу — красота. Ни одной бумажки, ни одного пакета, ни одного пластикового стаканчика. Чистота и порядок. Только один какой-то неряха выбросил пустую бутылку на дорожку, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Антонина Лямина.

Убрали мусор в сквере Молодежи за ДК «Родина» в БердскеКак сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Микрорайона постоянно жалуются на скопление мусора в роще за ДК «Родина».

Напомним, в 2014 году заброшенную рощу за Дворцом культуры начала облагораживать бердская молодежь. Инициатива создания сквера исходила от городского совета молодежи. Советом молодежи тогда руководил Евгений Коржов. На первый выигранный грант ребята обустроили дорожки в сквере. После того, как выгребли из рощи весь мусор. На следующие гранты возвели за ДК «Родина» детскую и спортивную площадки.

Сквер убирают волонтеры и ребята из отряда «Зеленый патруль». Но не каждый день. Скашивает траву в роще УЖКХ, там же предоставляют транспорт для вывоза мусора.

Оказалось, что чистоту и порядок в сквере Молодежи в очередной раз навели ребята из отряда «Зеленый патруль». Последняя уборка территории прошла как раз накануне выходных, 14 сентября, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.

По словам Татьяны Лильбок, сквер этой осенью уберут еще один раз — в осенний общегородской субботник.

Сквер молодежи оказался бесхозным — он не стоит на балансе ни в одной организации. Им занимаются только волонтеры и ребята из отряда «Зеленый патруль». Перчатками и мешками для сбора мусора молодежь обеспечивает ОДМ, УЖКХ собирает мешки с мусором и вывозит их.

По мнению Татьяны Михайловны, все таки город должен взять на баланс сквер Молодежи, а они со своей стороны будут помогать убирать территорию. Некоторые работы, например вырезку поросли, несовершеннолетние не могут делать. Но собрать ее они вполне в силах, отметила начальник ОДМ.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
График: когда станут теплыми батареи в домах Бердска Минобороны: украинская ракета сбила малайзийский Boeing Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Всю грязь после отдыхающих выгребли ребята из волонтерского отряда «Зеленый патруль», работающего под эгидой отдела по делам молодежи.»

    А под какой эгидой в Бердске «работают» КБУ и управляшки? Солдат спит, служба идёт?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Бедные дети , за что им такое наказание убирать за свиньями?

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика