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Вырыл могилу и поставил памятник живой жене после ссоры с ней житель Кузбасса

А возле дома установил крышку гроба. Судебные приставы обязали «вандала» все устранить. В практике кузбасского УФССП это первое исполнительное производство такого рода.

17.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Вырыл могилу и поставил памятник живой жене после ссоры с ней житель Кузбасса

В Юргинском районе судебные приставы обязали мужчину восстановить место захоронения, которое он самовольно выкопал для бывшей супруги, с которой накануне поссорился. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в кусбасском управлении ФССП.

В Межрайонный отдел судебных приставов по Юрге и Юргинскому району на исполнение поступили исполнительные документы в отношении отца и сына, выданные Юргинским городским судом о восстановлении места захоронения и возмещении морального вреда в размере 5 тыс. рублей с каждого из должников. Со слов взыскателя должник решил ей просто отомстить.

-Вместе со своим сыном (от другой супруги) гражданин выкопал могилу на кладбище, поставил туда надгробный памятник с фотографией. Так же гражданка рассказала, что мужчина поставил в подъезде дома, возле ее квартиры, крышку от гроба. Женщина обратилась в суд, мужчину и его сына обязали самовольно выкопанную могилу зарыть, памятник и надгробие убрать, а также возместить моральный вред женщине, — рассказали в управлении ФССП по Кемеровской области.

Государственные гражданские служащие МОСП по Юрге и Юргинскому району уведомили обоих должников о возбуждении исполнительного производства, гражданину было вручено требование восстановить захоронение. В присутствии главы сельского поселения и судебных приставов законное требование должником и его сыном было исполнено в полном объеме.

Следует отметить, что исполнительное производство неимущественного характера подобного рода — первый случай в практике кузбасских судебных приставов.


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(2) Комментариев

  1. светлакова

    Это как же достала его жена, что он выкопал ей могилу?

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  2. Аноним

    Д…ы!- что тут скажешь 8)

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