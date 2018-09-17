Вырыл могилу и поставил памятник живой жене после ссоры с ней житель Кузбасса

В Юргинском районе судебные приставы обязали мужчину восстановить место захоронения, которое он самовольно выкопал для бывшей супруги, с которой накануне поссорился. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в кусбасском управлении ФССП.

В Межрайонный отдел судебных приставов по Юрге и Юргинскому району на исполнение поступили исполнительные документы в отношении отца и сына, выданные Юргинским городским судом о восстановлении места захоронения и возмещении морального вреда в размере 5 тыс. рублей с каждого из должников. Со слов взыскателя должник решил ей просто отомстить.

-Вместе со своим сыном (от другой супруги) гражданин выкопал могилу на кладбище, поставил туда надгробный памятник с фотографией. Так же гражданка рассказала, что мужчина поставил в подъезде дома, возле ее квартиры, крышку от гроба. Женщина обратилась в суд, мужчину и его сына обязали самовольно выкопанную могилу зарыть, памятник и надгробие убрать, а также возместить моральный вред женщине, — рассказали в управлении ФССП по Кемеровской области.

Государственные гражданские служащие МОСП по Юрге и Юргинскому району уведомили обоих должников о возбуждении исполнительного производства, гражданину было вручено требование восстановить захоронение. В присутствии главы сельского поселения и судебных приставов законное требование должником и его сыном было исполнено в полном объеме.

Следует отметить, что исполнительное производство неимущественного характера подобного рода — первый случай в практике кузбасских судебных приставов.