Ушел на заслуженный отдых главный пожарный Бердска

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курьер не бесите народ на фоне пенсионной реформы . А на фоне вот таких пенсионеров начинаются вопросы мы хотим еще работать. А дядя Вася у станка и в 61 помирать будет а ему еще 4 года перед государством повинность отрабатывать надо . Нухно депутатам предложить принять закон если человек до 65 лет не доработал и помер наследники должны заплатить государству из расчета средних выплат в пфр за каждый недороботанный год и тогда точно мы будем государством СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ , УРА ТОВАРИЩИ а дальше как в песне не здается наш гордый ПФР пощады не кто не УВИДИТ.
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Да, неплохо после 20 лет службы на пенсию уйти, из которых половина — учеба, другая половина — кабинет
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