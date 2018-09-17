Ушел на заслуженный отдых главный пожарный Бердска

На заслуженный отдых по выслуге лет ушел 10 сентября начальник 5-го отряда противопожарной службы в Бердске Константин Рожко. Константину Витальевичу еще нет и 40 лет.

Рожко занял пост начальника 5-го отряда противопожарной службы в феврале 2015 года. Окончил школу №6 Бердска в 1998 году. В 2003 — Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МЧС России. Служил в Советском районе Новосибирска.

В 2013 году Константин Витальевич окончил Академию государственной противопожарной службы по специальности «управление пожарной безопасностью». Назначению на должность начальника пожарной охраны Бердска предшествовала длительная аттестация и собеседования.

В данное время обязанности начальника 5-го отряда противопожарной службы исполняет Тихон Фроловский, бывший заместитель Рожко.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Константин Рожко, на пенсию он вышел по выслуге лет. Но отдыхать не собирается, будет работать, скорее всего, в Бердске, отметил Константин Витальевич. Но где, пока не распространяется.