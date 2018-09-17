КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам студию
Продам 2 -ком БДО 41
Продам 1-ком Бердский санаторий 42
Продам 1-ком Новый поселок
Продам 3-ком в центре
Продам 2-ком Северный 14
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

О подготовке к убийству главы ДНР Захарченко рассказал подозреваемый в теракте

Ножом в шею ударил таксиста пассажир в Новосибирске

Молила о помощи немощная пенсионерка в запертой квартире в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Тепло появится в ближайшие два дня во всех садах и школах Бердска

Новых «подозреваемых» в деле об отравлении в Солсбери нашли британские спецслужбы

Ушел на заслуженный отдых главный пожарный Бердска

За лето зарегистрировались 329 пар, развелись 137 в Бердске

Квартиру Серебренникова за 300 тыс. евро арестовал СК в счет возмещения ущерба в 133 млн рублей

19 сентября дадут тепло в жилые дома Бердска

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Ушел на заслуженный отдых главный пожарный Бердска

Константину Рожко еще нет и 40 лет. На пенсию он вышел по выслуге лет. Пока его обязанности исполняет бывший заместитель.

17.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Ушел на заслуженный отдых главный пожарный Бердска

Константин Рожко возглавлял противопожарную службу Бердска более 3 лет

На заслуженный отдых по выслуге лет ушел 10 сентября начальник 5-го отряда противопожарной службы в Бердске Константин Рожко. Константину Витальевичу еще нет и 40 лет.

Рожко занял пост начальника 5-го отряда противопожарной службы в феврале 2015 года. Окончил школу №6 Бердска в 1998 году. В 2003 — Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МЧС России. Служил в Советском районе Новосибирска.

В 2013 году Константин Витальевич окончил Академию государственной противопожарной службы по специальности «управление пожарной безопасностью». Назначению на должность начальника пожарной охраны Бердска предшествовала длительная аттестация и собеседования.

В данное время обязанности начальника 5-го отряда противопожарной службы исполняет Тихон Фроловский, бывший заместитель Рожко.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Константин Рожко, на пенсию он вышел по выслуге лет. Но отдыхать не собирается,  будет работать, скорее всего, в Бердске, отметил Константин Витальевич. Но где, пока не распространяется.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
О подготовке к убийству главы ДНР Захарченко рассказал подозреваемый в теракте Ножом в шею ударил таксиста пассажир в Новосибирске Молила о помощи немощная пенсионерка в запертой квартире в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    курьер не бесите народ на фоне пенсионной реформы . А на фоне вот таких пенсионеров начинаются вопросы мы хотим еще работать. А дядя Вася у станка и в 61 помирать будет а ему еще 4 года перед государством повинность отрабатывать надо . Нухно депутатам предложить принять закон если человек до 65 лет не доработал и помер наследники должны заплатить государству из расчета средних выплат в пфр за каждый недороботанный год и тогда точно мы будем государством СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ , УРА ТОВАРИЩИ а дальше как в песне не здается наш гордый ПФР пощады не кто не УВИДИТ.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  2. Ботаник

    Да, неплохо после 20 лет службы на пенсию уйти, из которых половина — учеба, другая половина — кабинет

    Thumb up 4 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика