О подготовке к убийству главы ДНР Захарченко рассказал подозреваемый в теракте

Задержанный по подозрению в покушении на главу ДНР Александра Захарченко раскрыл подробности того, как велась подготовка к теракту.

Мужчина, представившийся Александров Погореловым, признался, что его завербовал сотрудник СБУ, который поставил перед ним задачу — «ликвидировать главу ДНР». Видео допроса было предоставлено «Звезде» Министерством госбезопасности Донецкой Народной Республики.

Как заявил подозреваемый, местом совершения теракта был выбран ресторан «Пушкин», в уборной которого Погорелов установил взрывное устройство. По его словам, самодельное взрывное устройство было изготовлено техническими специалистами СБУ, в нем также была установлена видеокамера.

Погорелов был задержан еще в 2017 году, однако после того, как глава ДНР Александр Захарчено был убит в результате взрыва в кафе «Сепар», сотрудники МГБ республики показали кадры допроса подозреваемого, в ходе которого он признался, что знал о существовании второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении.

По словам задержанного, там предполагалось использовать новую систему дистанционного взрывного устройства, способную распознавать сигнал на расстоянии около двух километров, несмотря на стены, перекрытия и другие преграды.

Погорелов рассказал, что взрывное устройство было предварительно протестировано в Киеве, однако до этого никогда не использовалось на Украине. По данным задержанного, оно было предоставлено американскими спецслужбами, а его стоимость составляет около десяти тысяч долларов.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Преступление было квалифицировано как теракт. В ФСБ РФ заявили, что подозревают украинские спецслужбы в причастности к гибели главы ДНР, добавив, что готовы помочь с расследованием преступления.

Источник: ТВ Звезда