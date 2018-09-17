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19 сентября дадут тепло в жилые дома Бердска

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19 сентября дадут тепло в жилые дома Бердска

В некоторых детсадах и школах не удается запустить отопление. Комбинат бытовых услуг обещает оперативно решать проблемы, связанные с началом отопительного сезона.

17.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

19 сентября дадут тепло в жилые дома Бердска

 

Запуск отопления в жилые дома запланирован на среду, 19 сентября. Об этом рассказал сегодня, 17 сентября, на совещании в мэрии Бердска технический директор муниципального Комбината бытовых услуг Ирина Корниевская. Сегодня служба устраняет дефект на горячем водоснабжении многоквартирного дома №4 на ул. Лунной. Продолжаются работы по обвязке внутреннего контура систем отопления горячего водоснабжения в подвале многоквартирного жилого дома №56 на ул. К. Маркса.

— Работы эти завершатся в пятницу. Так же в школе №3 подтопление КНС.  На Лунной, 22 ищем причину подтапливаемой тепловой камеры и отклонения параметров по услуге горячего водоснабжения. В связи с запуском отопительного сезона в оперативном порядке будем снимать вопросы с проблемами. На сегодняшний день у нас одна жалоба объекта ДОУ №7. Там что-то с отоплением, будем проверять, — рассказала Ирина Анатольевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в некоторых детских садах потеплело еще 15 сентября, другие начали отапливать сегодня. Но не все 76 социальных объектов удалось подключить к отоплению по графику.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    дали уже сегодня 17 сентября. Мы не ждали нам бы попозже. Попова 35б

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  2. Аноним

    Человек с сердечками незря в пентагон смотался :-D С приездом

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