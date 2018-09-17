19 сентября дадут тепло в жилые дома Бердска

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Квартиру Серебренникова за 300 тыс. евро арестовал СК в счет возмещения ущерба в 133 млн рублей
дали уже сегодня 17 сентября. Мы не ждали нам бы попозже. Попова 35б
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Аноним, не говори за всех, чтобы на Попова,35б дали тепло попозже. Тебе тепло, а кому-то холодно…
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Человек с сердечками незря в пентагон смотался С приездом
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