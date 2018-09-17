Заставил увеличить стоимость школьных обедов с 80 до 120 рублей Роспотребнадзор в Новосибирске

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области уделяется особое внимание организации безопасного и полноценного питания в детских дошкольных учреждениях.

За истекший период текущего года в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания детей в детских дошкольных организациях было проведено более 100 проверок.

В ходе надзорных мероприятий контролировалось материально-техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние пищеблоков, рационы питания детей, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов и готовых блюд.

В ходе проведения контрольно – надзорных мероприятий применялись лабораторные методы исследования, по результатам которых установлено, что удельный вес исследованных проб готовых блюд, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно – химическим показателям в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, снизился до 1,9% с 2,2%, по микробиологическим показателям все отобранные пробы готовых блюд соответствовали гигиеническим требованиям.

Специалистами Управления Роспотребнадзора за нарушения санитарного законодательства при организации питания детей в дошкольных образовательных организациях составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму свыше 2 млн рублей.

В дошкольных образовательных организациях Новосибирской области горячим питанием охвачено 100% детей.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области регулярно информирует региональные и муниципальные органы власти о состоянии питания в детских дошкольных учреждениях, о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению сбалансированного питания в соответствии с физиологическими нормами. Постановлением мэрии Новосибирска от 23 апреля 2018 финансирование питания детей увеличено с 80 рублей до 120 рублей на ребенка.

По результатам проверок снизилось количество фактов невыполнения норм питания по всем основным пищевым продуктам. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года выполняются нормы по овощам, свежим фруктам, более чем на половину сократилось невыполнение норм по рыбе, творогу, на треть по сокам.

Уменьшилось количество жалоб на неудовлетворительную организацию питания в дошкольных образовательных организациях — 3 (за аналогичный период 2017 года Управлением было рассмотрено 6 обращений).

Вопросы организации и качества питания в образовательных учреждениях продолжают оставаться на постоянном контроле Управления.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, в случае обнаружения населением нарушений при организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Новосибирской области, просит информировать об этом. Информацию необходимо направлять любым доступным способом: в письменном виде по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7А, на Е–mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru, либо направить электронное обращения через сайт Управления (раздел «Прием обращений»).

Источник: Роспотребнадзор