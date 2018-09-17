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Молила о помощи немощная пенсионерка в запертой квартире в Бердске

Пожилая женщина упала в квартире и не смогла подняться. Приехавшие сотрудники скорой помощи не попали в квартиру. Помогли спасатели.

17.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Молила о помощи немощная пенсионерка в запертой квартире в Бердске

Более 50 вызовов спасателей в этом году были связаны с заблокированными входными дверьми

Заложницей собственной квартиры оказалась вечером 15 сентября 74-летняя пенсионерка в Бердске. Ей стало плохо, и она упала. Самостоятельно подняться не смогла. Стала кричать и звать на помощь соседей. Те вызвали скорую помощь. Но медработники не могли попасть в квартиру — дверь была заперта. Тогда врачи обратились за помощью к сотрудникам поисково-спасательного отряда (ПСО).

— Спасатели деблокировали двери и нашли бабушку, лежащей на полу. Перенесли ее на диван. Дальше пенсионеркой занялись сотрудники скорой помощи, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.


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