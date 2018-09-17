Даже москвичи пробежали «Кросс нации» на дистанциях в Бердске

В субботу, 15 сентября, на лыжной базе «Метелица» Бердск встретил Всероссийский день бега «Кросс Нации»! Это самое масштабное легкоатлетическое мероприятие. В пробегах традиционно участвуют школьники, студенты, представители бюджетной сферы, любители активного образа жизни и спортсмены. На старт в рамках VIP-забега выходят руководители предприятий, представители администрации города.

На открытии мероприятия состоялось вручение золотых знаков ГТО и к ним удостоверений от министра спорта РФ Павла Колобкова тем, кто доказал свою готовность к труду и обороне, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Первыми на старт вышли малыши 2012 года рождения и младше, а также их родители, бабушки и дедушки. Они преодолели дистанцию в 500 метров. Это был не соревновательный забег, по итогам которого ребятишки получили сладкие призы.

А уже в рамках соревнований скоростные качества в своих возрастных категориях показали участники на дистанциях 1000, 2000 и 4000 м. Самым юным всего 7 лет, а старшим далеко за 60.

В этом году, впрочем, как и в прошлом, мероприятие получилось массовым. На стартовой поляне встретились более 1500 человек. Из них 677 женщин и 844 мужчин. Причем, это не только бердчане, но и гости из Искитима, Москвы, Новосибирска, Барнаула, Линево, Оби, Искитимского района, Советского района и Новосибирского района.

Активную помощь и поддержку в проведении «Кросса Нации» в этом году оказали: «Совкомбанк» и «Додо Пицца». По итогам соревнований победители и призеры получили кубки и медали. Также, участникам, показавшим лучший результат, торжественно вручили сертификаты на пиццу, а тем, кто завоевал серебро и бронзу – сертификаты со скидкой 50% на любую большую пиццу!

Все желающие могли сделать памятное фото на фоне замечательной фотозоны.

Итоги «Кросса Нации-2018»

Победители и призеры в возрастной группе 2009-2011:

девочки

1 место- Роденко Алина Академгородок

2место — Панченко Виктория СОШ №1

3 место- Шенкнехт Дарья лицей №6

4 место- Жеребцова Валерия СШ «Восток»

5 место- Бабушкина Вероника лицей №7 СШ «Восток»

6 место- Бородина Анастасия экономический лицей

мальчики

1 место- Степаненко Дмитрий лицей №7

2 место- Евдокимов Павел

3место — Демьянов Влад

4 место- Фетисов Данил лицей №7 СШ «Восток»

5 место – Титков Кирилл СОШ №10

6 место- Фетисов Стас лицей №7 СШ «Восток»

Победители и призеры в возрастной группе 2004-2008:

девочки

1 место- Волкова Виолетта Сош №8, СШ «Восток»

2место — Шельванская Анжелика СОШ №9 СШ «Восток»

3 место- Лаврова Анна СШ «Авангард»

4 место- Булавина Диана СОШ №12 СШ «Авангард»

5 место- Жеребцова КсенияСОШ №5 СШ «Восток»

6 место- Скоморохова Дарья Обь

мальчики

1 место- Плотников Дмитрий православная гимназия СШ «Восток»

2 место- Романенко Николай СОШ №1 СШ «Восток»

3место — Синягин Илья лицей №6 СШ «Восток»

4 место- Ершов Максим СШ «Восток»

5 место – Титов Никита лицей №6 СШ «Восток»

6 место- Скоморохов Виктор Обь

Победители и призеры в возрастной группе 1999 -2003:

девушки

1 место – Романова Аделина СОШ №11 СШ «Восток»

2 место – Булгакова Елена СОШ №8 СШ «Восток»

3 место – Власенкова Ульяна БПК СШ «Восток»

4 место- Лаптева Маргарита лицей №6

5 место –Старостина Любовь БПК

6 место- Корнева Анастасия БПК

Юноши

1 место – Сальников Сергей СШ «Восток»

2 место – Плотников Александр СШ «Восток»

3 место- Бессонов Дмитрий НТЖТ СШ «Восток»

4 место –Белов Никита СОШ №8 СШ «Восток»

5 место- Комиссаров Данил СШ «Восток»

6 место –Теплюк Максим БПК

Победители и призеры в VIP- гонке:

мужчины

1 место- Балашов Андрей Искитимский район

2 место – Зеленцов Константин ЦСП Новосибирский район

3 место- Нуянзин Анатолий Электронный город

4 место- Бобылев Вадим ООО «Артштамп» Бердск

5 место – Малюшко Алексей Бердск

6 место- Комаров Дмитрий Бердск

женщины

1 место- Ашихмина Светлана МКУ ОФКиС

2 место –Скрябина Наталья Новосибирск

3 место- Еремина Наталья Бердск

4 место- Тюрина Елена д.с №28

5 место – Бирюкова Ирина д.с.№9

6 место- Демина Ирина д.с.№22

Победители и призеры в возрастной группе 1998 и старше

женщины

1 место – Маркова Александра Барнаул

2 место – Зарецкая Ирина СШ «Авангард»

3 место – Гордеева Екатерина Академгородок

4 место- Синчугова Светлана Бердск

5 место –Зудилова Анастасия Бердск

6 место- Тищук Александра Бердск

мужчины

1 место – Сазонов Артур СШ «Авангард»

2 место – Алексейцев Василий Обь

3 место- Кучерин Ярослав СШ «Авангард»

4 место –Марков Святослав CШ «Восток»

5 место- Роик Андрей НГТУ

6 место –Треликовский Всеволод НГТУ

Победители и призеры в возрастной группе

Женщины 55 и старше

1 место – Бельтикова Наталья Бердск

2 место – Мельникова Галина Бердск

3 место – Ашихмина Тамара Бердск

4 место- Дашук Светлана Бердск

5 место –Зыкова Людмила Бердск

6 место-

Мужчины 60 и старше

1 место – Баклан Владимир Бердск

2 место – Никулин Геннадий Москва

3 место- Вилков Вячеслав Бердск

4 место –Сташков Николай Бердск

5 место- Бессонов Сергей Бердск

6 место –Буров Николай Бердск

Победители и призеры среди людей с ограниченными возможностями

мужчины

1 Кузнецов Сергей

2 Шамшиев Эрмербек

3 Федюшов Евгений