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Ротенберг: Крымский мост простоит еще 100 лет

В случае землетрясений «мост будет стоять», поскольку его сваи установлены под разными углами, отметил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж».

17.09.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Ротенберг: Крымский мост простоит еще 100 лет

Крымский мост открыт для автотранспорта 16 мая 2018 года

Крымский мост гарантированно простоит около века, заявил председатель совета директоров компании — генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в интервью телеканалу «Россия 1», вышедшем в эфир в воскресенье.

В случае землетрясений «мост будет стоять», поскольку его сваи установлены под разными углами, заявил Ротенберг. Он добавил, что пролеты моста сделаны достаточно широкими, поэтому, «если пойдут льды, они пойдут мимо». «В общем-то 100 лет гарантировано», — подытожил бизнесмен.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года». В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства и ООО «Стройгазмонтаж».

Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Никола

    Языком болтать — дело нехитрое. Пообещал — а там, как говорится, или ишак, или падишах…

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