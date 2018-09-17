Новых «подозреваемых» в деле об отравлении в Солсбери нашли британские спецслужбы

Британские спецслужбы разыскивают двух человек, якобы помогавших предполагаемым «отравителям» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александру Петрову и Руслану Боширову, сообщает издание Sunday Mirror со ссылкой на источники.

«Считается, что они (Петров и Боширов. — Прим. ред.) могли встретиться с куратором, работавшим в посольстве, а четвертый, врач, мог осуществлять надзор за всей операцией, чтобы удостовериться, что они не отравятся сами», — заявил один из источников издания.

Встреча Петрова и Боширова, которых Лондон объявил «агентами ГРУ», c другими подозреваемыми могла состояться после того, как они зарегистрировались в гостинице City Stay Hotel в Лондоне, пишет Sunday Mirror.

Истерика в британских СМИ

Британские СМИ ранее неоднократно публиковали о деле Скрипалей информацию, которая впоследствии не подтверждалась. Так, Mirror ранее сообщала, что «отравителей» сопровождала группа из четырех человек, известная как «Чистильщики». Газета Daily Mail, в свою очередь, писала, что главной подозреваемой является женщина. The Sun и вовсе заявляла, что Петрова и Боширова уже нет в живых. В одной из статей таблоида утверждалось, что яд «Новичок» был якобы произведен в лаборатории СВР в Ясенево в Москве, в то время как The Times сообщила, что отравляющее вещество изготовили на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

На лжи попался и МИД Британии — ведомство утверждало в Twitter, что в лаборатории Портон-Даун определили российское происхождение яда. Позднее в лаборатории заявили, что установить источник отравляющего вещества не смогли. Форин-офис поспешил удалить соответствующий твит.

Четвертого марта в городе Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Великобритания проигнорировала российские призывы к совместному расследованию и отказала в доступе к пострадавшим.

Пятого сентября Лондон опубликовал фотографии «подозреваемых» Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их офицерами ГРУ. Сами они в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян рассказали, что ездили в Великобританию в качестве туристов, не имеют отношения к российским спецслужбам и непричастны к отравлению в Солсбери.

Источник: РИА Новости