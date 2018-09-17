КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам студию
Продам 2 -ком БДО 41
Продам 1-ком Бердский санаторий 42
Продам 1-ком Новый поселок
Продам 3-ком в центре
Продам 2-ком Северный 14
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

О подготовке к убийству главы ДНР Захарченко рассказал подозреваемый в теракте

Ножом в шею ударил таксиста пассажир в Новосибирске

Молила о помощи немощная пенсионерка в запертой квартире в Бердске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Тепло появится в ближайшие два дня во всех садах и школах Бердска

Новых «подозреваемых» в деле об отравлении в Солсбери нашли британские спецслужбы

Ушел на заслуженный отдых главный пожарный Бердска

За лето зарегистрировались 329 пар, развелись 137 в Бердске

Квартиру Серебренникова за 300 тыс. евро арестовал СК в счет возмещения ущерба в 133 млн рублей

19 сентября дадут тепло в жилые дома Бердска

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Квартиру Серебренникова за 300 тыс. евро арестовал СК в счет возмещения ущерба в 133 млн рублей

Одна из фигурантов дела о мошенничестве в «Седьмой студии» объявлена в международный розыск. Следствие завершено.

17.09.2018 Фото: ТАСС Нет комментариев

Квартиру Серебренникова за 300 тыс. евро арестовал СК в счет возмещения ущерба в 133 млн рублей

Кирилл Серебренников

Завершено расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и его соучастников, обвиняемых в мошенничестве, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Они обвиняются в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 гг. АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

Следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тыс. евро, приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тыс. евро, около 100 тыс. долларов США) и иное имущество.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Обвиняемая Екатерина Воронова, скрывшаяся от следствия, находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении Нины Масляевой выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. Она продолжает знакомиться с материалами уголовного дела.

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
О подготовке к убийству главы ДНР Захарченко рассказал подозреваемый в теракте Ножом в шею ударил таксиста пассажир в Новосибирске Молила о помощи немощная пенсионерка в запертой квартире в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика