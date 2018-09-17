Квартиру Серебренникова за 300 тыс. евро арестовал СК в счет возмещения ущерба в 133 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и его соучастников, обвиняемых в мошенничестве, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Они обвиняются в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 гг. АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

Следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тыс. евро, приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тыс. евро, около 100 тыс. долларов США) и иное имущество.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Обвиняемая Екатерина Воронова, скрывшаяся от следствия, находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении Нины Масляевой выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. Она продолжает знакомиться с материалами уголовного дела.