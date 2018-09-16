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Труп утонувшего 70-летнего рыбака-инвалида достали из озера водолазы-спасатели Бердска

Пожилого сельчанина без ноги два часа искали спасатели. Накануне его объявили без вести пропавшим полицейские Искитимского района.

16.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Труп утонувшего 70 летнего рыбака инвалида достали из озера водолазы спасатели Бердска

Водолазы из ПСО Бердска два часа искали утопленника

В бердский поисково-спасательный отряд в субботу обратились за помощью искитимские полицейские. Они искали пропавшего накануне 70-летниего жителя села Новолокти. По предположению правоохранителей, пенсионер отправился в пятницу рыбачить на местный водоем на резиновой лодке и пропал.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» водолазный специалист Бердского поисково-спасательного отряда  Александр Муковкин, 15 сентября на поиски, возможно, утонувшего в озере  выехали 4 водолаза.

Через два часа поисков тело рыбака удалось найти недалеко от стоявшей на якоре примерно в 150 метрах от берега лодке. Поисково-спасательные работы завершились в 15.20.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», утонувший сельчанин был — инвалидом — без ноги. Вероятно, он случайно упал в воду и не смог самостоятельно выплыть.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пожилого сельчанин

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