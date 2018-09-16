Минобороны: провокации с химоружием готовят боевики

Боевики в провинции Идлиб готовят провокации с применениям отравляющих веществ. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, пишет ТАСС.

По поступающей информации в Центр по примирению от жителей провинции Идлиб, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан. «Так, в населенный пункт Басанкуль провинции Идлиб боевиками группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», запрещена в РФ) доставлены несколько емкостей с хлором», — отметил Савченко.

Он также отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации в Идлибе. «Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Калаз-Тахтани, Нахшебба, Икко, Мортлу, Кинсибба, Калаат-Марза, Эль-Арейм и Джанаджик провинции Латакия, районов Хара (трижды), Маканис-дд-Дувайри (дважды), Шейх-Али-Кобтани (дважды), Халаб-Эль-Джадид, Эз-Зандик, Биньямин, квартала научно-исследовательского центра (пять раз), а также район артиллерийского училища (дважды) на северо-западной окраине города Алеппо, населенных пунктов Шаджар и Телль-Баззам провинции Хама», — отметил генерал.

Также зафиксированы три обстрела юго-западной окраины населенного пункта Тадеф провинции Алеппо боевиками неустановленного незаконного вооруженного формирования со стороны позиций Свободной сирийской армии на подконтрольной протурецким формированиям территории округа Эль-Баб.

Гуманитарная обстановка в городе Ракка остается тяжелой, добавил Савченко.

«Возвращенные в принудительном порядке из лагерей для временно перемещенных лиц местные жители лишены доступа к чистой питьевой воде, остро страдают от нехватки продовольствия и товаров первой необходимости. В городе эпидемия дизентерии, отмечены случаи заболевания холерой», — указал он.

По словам Савченко, в городе уже двое суток продолжаются протесты его жителей, которые подавляются поддерживаемыми США формированиями Сирийских демократических сил (СДС). «В Ракке и соседних населенных пунктах боевиками СДС задержано несколько десятков граждан, среди которых не менее 16 человек являются кандидатами на выборах в местные органы самоуправления Сирийской Арабской Республики, намеченных на 10 октября», — сказал генерал-лейтенант.