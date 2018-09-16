На пожаре взорвались канистры с бензином и уничтожено два дома в СНТ Бердска

Пожар на двух дачных участках в Бердске произошел в субботу вечером.

15 сентября около 20.30 на пульт бердской пожарной охраны поступил звонок о пожаре в СНТ «Отдых», который расположен близ микрорайона Раздольного. Горели строения на двух участках на ул. Садовой. Прибывшие оперативно пожарные столкнулись с закрытыми в СНТ воротами. Чтобы проехать на место происшествия, спецмашинам пришлось сломать забор, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском отделе надзорной деятельности.

Как рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области, на первом участке огонь, уничтожив жилой домик, перекинулся на соседнюю территорию, где сгорела баня и повреждена обшивка дома. Общая площадь пожара составила около 200 кв. метров. Распространению огня способствовал взрыв канистр с бензином, которые, по предварительной информации, хранились на первом участке. Это представляло дополнительную опасность и угрозу распространения огня.

Но пожарные справились. В 20:47 пожар был ликвидирован. Но еще долго пожарные проливали тлеющие конструкции. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава. На место происшествия выезжали полицейские, чтобы при необходимости оказать помощь огнеборцам. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб определят дознаватели ОНД по Бердску.