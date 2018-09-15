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Россия не пустит инспекцию США на химические объекты

Накануне в Госдепартаменте отметили, что Вашингтон может отказаться от введения нового пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей, если Москва позволит проводить такие инспекции. В противном случае — к ноябрю введут пакет жестких санкций.

15.09.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Россия не пустит инспекцию США на химические объекты

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя введение ограничительных мер, подчеркнул, что это решение было принято на основе лживых утверждений

Россия не будет в одностороннем порядке выполнять нелегитимные требования США по дополнительным инспекциям химобъектов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Накануне в Госдепартаменте отметили, что Вашингтон может отказаться от введения нового пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей, если Москва позволит проводить инспекции на своих химобъектах.

По словам Захаровой, российские власти не станут реагировать на ультимативные требования, которые выходят за рамки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Она подчеркнула, что Москва уничтожила имеющиеся запасы химического оружия под строгим международным контролем в сентябре 2017 года. Все остальные обязательства по КЗХО также полностью соблюдаются российскими властями.

Согласно положениям конвенции, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) регулярно проводит инспекции на объектах, в частности, с января по август 2018 года она четыре раза проинспектировала российские предприятия химпромышленности, а за последние два года — проверила четыре конверсированных объекта. Помимо этого, в скором времени должна состояться инспекция последнего, пятого объекта.

«Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться в строгом соответствии с КЗХО», — пояснила Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства также призвала Соединенные Штаты избавиться от собственного арсенала химоружия. Кроме того, она напомнила, что Вашингтон ранее активно призывал, чтобы в КЗХО были указаны конкретные сроки ликвидации химоружия — апрель 2017 года, однако даже 11 лет спустя США до сих пор располагают огромными запасами отравляющих веществ.

Отравление в Солбери

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта. Инцидент вылился в крупный международный скандал. Британские власти обвинили в случившемся Россию, однако Москва все обвинения отрицает.

Российские власти неоднократно призывали Лондон провести совместное расследование инцидента в Солсбери, но британская сторона отказала в доступе к Скрипалям. Помимо этого, МИД заподозрил премьер-министра Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.

Пятого сентября британские власти предъявили фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей». Лондон утверждает, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом сами «подозреваемые» рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что их поездка в Британию имела исключительно туристический характер.

Санкции по делу Скрипалей

В конце августа США ввели ограничительные меры в отношении России. Основанием для них послужили обвинения в якобы применении Россией химического оружия в Солсбери.

Эти санкции запрещают любую помощь России со стороны США. Исключение составляют только срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.

Помимо этого, США прекратили лицензирование российских государственных компаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Исключением являются товары, необходимые для сотрудничества сторон в сфере космоса и гражданской авиации.

Также американским компаниям запретили выдачу кредитов российской стороне.

В Вашингтоне также отмечали, что намереваются ввести второй пакет ограничительных мер, который будет более жестким и затронет кредитование российских юридических лиц, а также импорт и экспорт товаров.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя введение ограничительных мер, подчеркнул, что это решение было принято на основе лживых утверждений.

Источник: РИА Новости


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