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Что случилось в районе 11 школы?

Почему отключили горячую воду?

14.09.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ольга:
Подскажите, пожалуйста, что случилось в районе 11 школы? Почему отключили горячую воду?


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    В диспетчерскую не пробовали звонить?

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