Росгвардия: видеообращение к Навальному об «отбивной» и дуэли инициировал лично Золотов

Идея вызвать Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным «Фондом борьбы с коррупцией» утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».

«В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В ведомстве добавили, что информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности.



Источник: РИА Новости