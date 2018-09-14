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Росгвардия: видеообращение к Навальному об «отбивной» и дуэли инициировал лично Золотов
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Путинский выкормыш. Своих всегда на должности назначат, на хлебные места. Позорищще.
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«..и дуэлИ..» !
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Пусть дуэль проведет на Рублевке в своем загородном доме и покажут на весь мир эту дуэль и за одно и как живет этот человек,Сразу все его подчиненые станут в другие ряды,
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подставил хозяина
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Партия «Яблоко» обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием уволить главу Росгвардии Виктора Золотова, а также к генпрокурору Юрию Чайке — с требованием привлечь его к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте партии.
С такими требованиями председатель партии Эмилия Слабунова выступила в связи видеообращением Золотова, опубликованным 11 сентября на официальном сайте Росгвардии, в котором он вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную».
Как считает «Яблоко», в действиях Золотова можно усмотреть преступления, предусмотренные частью 2 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды), статьей 286 УК (превышение должностных полномочий) и частью 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с угрозой применения насилия и использованием служебного положения).
Председатель «Яблока» уверена, что «столь высокое должностное лицо, обвиненное представителями гражданского общества в коррупции, не имеет права таким образом — угрозой физической расправы — реагировать на высказанные гражданами претензии», говорится на сайте партии.
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