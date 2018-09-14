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Росгвардия: видеообращение к Навальному об «отбивной» и дуэли инициировал лично Золотов

Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе, заявили в ведомстве. (ВИДЕО)

14.09.2018 Фото: стоп-кадр 5 коммент.

Росгвардия: видеообращение к Навальному об отбивной и дуэли инициировал лично Золотов

Глава Росгвардии пообещал сделать «отбивную»‍ из Навального

Идея вызвать Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным «Фондом борьбы с коррупцией» утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».

«В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В ведомстве добавили, что информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности.

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Путинский выкормыш. Своих всегда на должности назначат, на хлебные места. Позорищще.

    Thumb up 5 Thumb down 2

  2. Да уж..

    «..и дуэлИ..» !

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Аноним

    Пусть дуэль проведет на Рублевке в своем загородном доме и покажут на весь мир эту дуэль и за одно и как живет этот человек,Сразу все его подчиненые станут в другие ряды,

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  4. Аноним

    подставил хозяина

    Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Аноним

    Партия «Яблоко» обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием уволить главу Росгвардии Виктора Золотова, а также к генпрокурору Юрию Чайке — с требованием привлечь его к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте партии.
    С такими требованиями председатель партии Эмилия Слабунова выступила в связи видеообращением Золотова, опубликованным 11 сентября на официальном сайте Росгвардии, в котором он вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную».
    Как считает «Яблоко», в действиях Золотова можно усмотреть преступления, предусмотренные частью 2 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды), статьей 286 УК (превышение должностных полномочий) и частью 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с угрозой применения насилия и использованием служебного положения).
    Председатель «Яблока» уверена, что «столь высокое должностное лицо, обвиненное представителями гражданского общества в коррупции, не имеет права таким образом — угрозой физической расправы — реагировать на высказанные гражданами претензии», говорится на сайте партии.

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