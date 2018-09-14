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Наталью Поклонскую лишили комиссии в Госдуме

Депутат стала одним из двух кандидатов на пост главы новой комиссии по доходам, этике и мандатам. И не считает это неожиданным.

14.09.2018 Фото: кремлин.ру Нет комментариев

Наталью Поклонскую лишили комиссии в Госдуме

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская считает, что «внезапно случившаяся» реорганизация двух комиссий Госдумы — по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев и по вопросам депутатской этики — не является неожиданностью. Об этом в четверг депутат написала на своей странице «ВКонтакте».

«Если честно, ничего неожиданного во внезапно случившейся реорганизации двух думских комиссий, в том числе возглавляемой мной антикоррупционной, для меня нет» — отметила Поклонская. В настоящий момент депутат является одним из двух кандидатов на пост главы новой комиссии по доходам, этике и мандатам.

«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов», — добавила политик.

Поклонская также выразила надежду на то, что новая комиссия будет обладать «необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани, а также владения многомиллиардными активами за рубежом».

Новая комиссия Госдумы
В четверг глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила о решении членов комитета поддержать создание в Госдуме новой комиссии, которая заменит действующие ныне комиссии по депутатской этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. Предлагаемое название — комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Государственной думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Комиссию сформируют по пропорциональному принципу: 10 представителей фракции «Единая Россия» и 10 депутатов оппозиционных фракций (по четыре от КПРФ и ЛДПР и два представителя «Справедливой России»).

Ранее глава комиссии по контролю за доходами Наталья Поклонская оказалась единственным депутатом от «Единой России», которая вопреки консолидированной позиции фракции проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Поклонской стоит «принять решение» о выходе из фракции, если ее позиция не совпадает с консолидированной позицией; сама депутат заявила, что покидать фракцию не собирается.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники во фракции единороссов сообщал, что Поклонскую могут лишить поста зампредседателя комитета по безопасности; сама Поклонская заявляла, что ей ничего не известно о возможном лишении ее постов в Госдуме.

Источник: ТАСС


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