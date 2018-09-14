План отказа от доллара разрабатывает России

План по отказу от американской валюты включает как минимум три масштабных пункта: переход на расчет в других единицах по экспортно-импортным операциям, перевод холдингов в российскую юрисдикцию и создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. Об этом глава ВТБ Андрей Костин рассказал МИЦ «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
— Расскажите, в чем заключается план по дедолларизации.
— Там целый ряд направлений.
Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты — это может быть евро, юань или рубль.
Второе — перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в нашу юрисдикцию. По коллегам, которые попали в апрельские санкции (6 апреля США ввели ограничительные меры против 26 россиян и 15 российских компаний. — «Известия») — тому же «Русалу», — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач.
Третье — мы предлагаем максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок. — «Известия») и перейти на российский. Четвертый пункт: мы предлагали провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.
Есть еще целый ряд более мелких вопросов. Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься. Вот сейчас мы анализировали финансовые потоки, которые в Дальневосточном федеральном округе складываются по нашему банку, всего 8% в торговле с Китаем идет в юанях, 22% — в рублях и почти 70% — в долларах.
Хотя с Китаем в общем-то проблем нет. Мы недавно проводили сделку — была продана партия алмазов в Китае, «Алроса» получила деньги в юанях на свой корреспондентский счет в нашем банке в Шанхае, а мы им выплатили рубли. Мы — крупнейший маркетмейкер по паре «рубль–юань», и для нас это проблем не составило. Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров.
— На форуме звучали заявления от представителей азиатских стран о сближении в экономической сфере, в том числе в энергетике. Можно ли говорить о том, что в обозримом будущем стоит ждать закладки фундамента объединения наподобие ЕС?
— Не думаю. Смотрите, даже процесс создания Евразийского экономического союза, включающего меньшее количество стран, идет непросто, хотя экономики в общем-то схожи. Но сегодня все лидеры говорили о развитии сотрудничества на базе свободной торговли, открытых границ. Об этом заявил президент Владимир Путин. Это путь, отличный от того, что выбирает сегодня американская администрация, в том числе отказ от принципов ВТО и т.д.
Почему Дальний Восток? Потому что нет больше региона, окруженного со всех сторон мощнейшими азиатскими экономиками. Территориальная близость — огромное преимущество. В этих условиях на базе открытого сотрудничества можно достичь невероятных результатов.
Я думаю, что всё получится. Но у европейцев интеграция тоже все-таки заняла очень многие годы, от простых торговых соглашений до таможенного союза и далее.
— Можно сказать, что мы медленно, но верно идем в правильном направлении?
— Не знаю, посмотрим. На самом деле это не самое главное, важнее осуществить масштабное региональное сотрудничество на базе тех предложений, которые высказал президент.
Источник: Известия
скатились в 90ые
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— Можно сказать, что мы медленно, но верно идем в правильном направлении?
— Не знаю, посмотрим.
Экспериментируют….
Получится как говорил Черномырдин :«Хотели как лучше, а получилось как всегда»
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Аноним и ПЕНС — стоп,стоп,стоп…
Я попросил бы вас не гнать лошадей и не паниковать.
Если Америка делает своими санкциями с нами так,то нам приходится отвечать зеркальными мерами:а это означает и переход на другую валюту — евро и юань.
Тем более с юань у нас проблем нет:курс 1:1-ому и тем более у нас очень мощный экономический союз — Россия -Индия -Китай — Бразилия и ещё одна страна,а это по количеству населения две третьих земного шара.
Европа не очень-то заинтересована разрываеть свои контакты с Россией,так как ей Америка своими санкциями тоже насолила ей,да и к тому же «Северный поток-2» очень нужен Германии,а Америке он как кость в глотке,так как они сами хотят продавать свою нефть Европе.Так что,всё идёт по плану.
Человек —
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«Тем более с юань у нас проблем нет:курс 1:1-ому »
Это ваш личный курс? http://www.cbr.ru/currency_base/daily/?date_req=2.06.16
Центральный банк Российской Федерации установил с 02.06.2016 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации
CNY 1 Китайский юань =10,1187 руб!!!
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Непонятно другое. Как президент представляет переход на рубли, когда курс ежедневно колеблется не на доли, а на целые проценты? Кто будет брать на себя курсовые риски? Для иностранцев нонсенс, значит, придется нам. В то же время установление стабильного фиксированного курса даже не обсуждается.
Мне одному кажется, что переход на нацвалюты — очередная болтология? Причем, неизвестно для кого: «отечественному потребителю» все равно, иностранцам даром не надо, остается президент, верящий в сказки. Ну-ну: отключат страну от долларовой системы, вместе посмеемся.
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Здорово! Наконец-то сбываются старые мечты о развитии Сибири и ДВ.
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