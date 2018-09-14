Штормовой ветер накрыл Бердск

Во второй половине дня в пятницу, 14 сентября, в Бердске наблюдается резкое усиление ветра. По сообщениям синоптиков порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Это на фоне небольшого потепления — сейчас в Бердске +16 градусов.

Впрочем, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск», в городской ЕДДС, официального штормового предупреждения не поступала. Происшествий из-за порывов ветра не зарегистрировано.

Сильный ветер и повышение температуры ожидается в Бердске на выходных. По прогнозам, в субботу, 15 сентября, столбик термометра поднимется до отметки +18 градусов, а ветер усилится до 19 метров в секунду. Вечером в субботу возможны дожди.

В воскресенье, 16 сентября, вероятны дожди и порывы ветра, температура наружного воздуха около 15 градусов тепла.