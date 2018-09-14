Штормовой ветер накрыл Бердск

Повысил ключевую ставку Центробанк впервые с 2014 года
Росгвардия: видеообращение к Навальному об «отбивной» и дуэли инициировал лично Золотов
По новому тарифу ООО «Экология-Новосибирск» вывезет мусор на свалку Бердска
СМИ: Россия шпионила за лабораторией в Швейцарии
Как мазать маслом хлеб: освященный РПЦ кирпич заложил в стену детсада мэр Бердска
Зверски убившим 19-летнюю студентку суд дал 40 лет тюрьмы на двоих в Новосибирске
Наталью Поклонскую лишили комиссии в Госдуме
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Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ