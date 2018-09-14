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Под санкции может попасть «Северный поток 2»

США неоднократно критиковали строительство «Северного потока 2», президент Дональд Трамп даже назвал Германию заложником России из-за планов постройки газопровода.

14.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Под санкции может попасть Северный поток 2

США допускают возможность введения новых санкций против российского энергетического сектора, заявил журналистам глава американского минэнерго Рик Перри.

«Да», — сказал он журналистам по итогам встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, отвечая на вопрос, могут ли быть введены новые санкции в отношении энергосектора России, в частности, газопровода «Северный поток 2».

Новак, в свою очередь, выразил обеспокоенность такой возможностью.

«Мы обеспокоены и той позицией, и теми заявлениями о возможном введении санкций против абсолютно конкурентоспособного проекта («Северный поток 2″ — ИФ)», — сказал он журналистам после встречи с Перри.

Ранее в Госдепе США заявили, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю «жесткий» второй пакет санкций.

США неоднократно критиковали строительство «Северного потока 2», президент Дональд Трамп даже назвал Германию заложником России из-за планов постройки газопровода. «Я полагаю, что Германия — это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России», — сказал американский президент.

Источник: Интерфакс


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