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Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ

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Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ

Новый помощник настоятеля бердского Преображенского собора Андрей Федоров перед церемонией напомнил о «самом главном» — «чтобы в этих стенах росли добрые и ласковые дети».(ФОТО)

14.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 7 коммент.

Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ

Мэр Бердска и помощник настоятеля Преображенского Храма

Сегодня, 14 сентября, священник бердского Преображенского храма освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном. На месте строительства важного социального объекта уже произведены подготовительные работа, возведен фундамент здания.

-Чтобы строителям спокойно работалось, а детям и воспитателям потом было комфортно в новом здании, на стройку решено пригласить священнослужителей, — рассказывали в пресс-службе мэрии накануне, 13 сентября.

Во время освещения на исторической стройке Бердска побывали мэр Бердска Евгений Шестернин, депутаты горсовета Людмила Чуркина и Владимир Голубев, а также депутат Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина и Александр Воронин, директор Бердского строительного треста, который строит детсад и школу в Южном.

Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ

Священнослужитель освятил стены будущего детского сада

-Бердск подучил карт-бланш в оперативном строительстве школы и детского сада. Мы этому благодарны. Сейчас наша задача, чтобы эти объекты как можно быстрее вошли в строй, — заявил на церемонии освящения Евгений Шестернин.

Перед церемонией освящения выступил генеральный директор Бердского строительного треста Александр Воронин, выигравшего конкурс на возведение детсада и школы в Южном.

— Спустя 30 лет мы приступили к строительству школы на 1100 мест. Большая задача стоит перед администрацией города Бердска, чтобы все осуществилось. Построить, газ, дорогу. Совместными усилиями мы все это сделаем. Будем надеется, что совместными усилиями.

По словам нового настоятеля Преображенского кафедрального собора Бердска протоиерея Андрея Федорова, самое главное, «чтобы в этих стенах росли добрые и ласковые дети».  За это священнослужитель и помолился, а затем освятил всех присутствующих и стены будущего детского сада.

Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ

Александр Воронин, директор БСТ

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детский сад в Южном построят к концу 2019 года, а школу — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

Подробности — в ближайшее время.

 

Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ

Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ

 

Освятили стройку детсада в Южном мэр и новый приходской священник Бердска по обряду РПЦ


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Событие действительно историческое: первая НОВАЯ школа в Бердске истории новой России!
    Если Кристаллик не считать, то и сад первый после СССР.

    Мы конечно все рады этому,
    но при чем здесь священник то?
    Зовите тогда сразу и католиков и раввинов и вообще всех представителей всех официальных конфессий! *CRAZY*

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  2. дима

    Паказушники, в касках, а что попы без касок тогда, бог бережот, на завтро мулу пригласить надо, а в воскресение равинна.

    Thumb up 2 Thumb down 3

  3. Ёжик

    Ф-ф-ф…
    А как же шаман с бубном? Почему его не позвали? Без шамана садик долго не простоит!
    Ф-ф-ф…

    Thumb up 3 Thumb down 1

  4. Житель Бердска

    Оставьте уже жителей города от РПЦ, хватит махать кисточкой с водой.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  5. Аноним

    Противно на все это смотреть и читать, Всякой ерундой занимаются ,Сейчас по телевизору сказали что в Бердске срывается отопительный сезон .прокуратура занимается,Блинов сказал СМИчто угля только на октябрь, Пусть на кательных помашут может уголь появится ,

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