Три атомных ледокола построят на приморской «Звезде»

Три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер» будут построены в России, вопрос с финансовым обеспечением строительства решен, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам в пятницу перед началом заседания российско-индийской межправкомиссии.

«Всего будет три таких ледокола», — сказал Борисов. Говоря о проекте строительства, вице-премьер сообщил, что «решен вопрос с его финансированием».

Борисов отметил, что строить новые атомные ледоколы будет приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с петербургским Балтийским заводом, где сейчас сооружаются три универсальных атомных ледокола проекта 22220.

Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт.

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола.

Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург). Технический проект ледокола был выпущен в 2017 году.

Источник: РИА Новости