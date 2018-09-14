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Уникализируем контент правильно

Рерайт — распространённое явление в интернете.

14.09.2018 Нет комментариев

Уникализируем контент правильно

Зачастую владельцы портала просто хотят текст «не хуже, чем у конкурентов» и берут за образец статью, уже опубликованную на раскрученном сайте схожей тематики. Иногда просто нет времени что-то изобретать, и информация берётся из сети. Однако, прежде чем публиковать текст на своём ресурсе, нужно добиться достаточно высокого уровня уникальности текста. Давайте разбираться, как это можно сделать.

Неэффективные методы уникализировать текст

Для начала отбросим все способы переделки статьи, которые просто не работают:

•    Глупо банально переставить местами абзацы, слова или предложения. Во-первых, вы буквально изуродуете статью, лишив её смысла, логики и читабельности. Во-вторых, любая программа проверки уникальности сразу увидит плагиат. Не обманет данный способ и поисковые системы, которые могут забанить сайт-нарушитель авторских прав;

•    Вставка латинских букв не помогает, такие уловки программы антиплагиата тоже научились выискивать;

•    Не действует закрашивание текста, смена шрифта. Это очень детский способ попытаться уникализировать текст, поверьте;

•    Манипуляции со знаками препинания тоже приведут лишь к ухудшению качества текста.

Есть несколько способов превратить уже опубликованный текст в уникальный контент:

•    Переписать всё полностью. Даже не так — прочитать статью, запомнить основные мысли и тезисы и написать своими словами. Это очень глубокий рерайт, позволяющий добиться максимально высокой уникальности. И самый честный, хотя и трудоёмкий способ получения контента;

•    Рерайтить бережно, по предложениям. Такая переделка тоже может показать высокий процент уникальности, если всё сделать грамотно. При этом сходство с оригиналом будет сохранено;

•    Воспользоваться синонимайзером. Чем больше слов вы замените синонимами, тем выше получится уникальность. Но в итоге сам текст может получиться вообще нечитабельным;

•    Двойной перевод. Русский текст с помощью специальной программы может перевести на английский, например, а затем снова на русский. Но что вы получите в итоге — неизвестно! Вряд ли такой текст можно будет нормально прочитать.

Убедиться, что контент уникален помогает сервис Адвего Плагиатус. Эта программа работает онлайн, быстро, 10 тысяч символов в день можно проверить бесплатно. Чтобы пользоваться сервисом на постоянной основе, не ориентируясь на ограничение, просто скачайте программу на свой компьютер. Точность проверки, указание всех возможных совпадений, невозможность обмануть сервис — основные достоинства Плагиатуса.


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