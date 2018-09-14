Мэрию по суду обязали утвердить схему теплоснабжения Бердска на 2019 год

7 сентября 2018 года вступило в законную силу решение Бердского городского суда по административному иску прокурора к администрации Бердска о признании незаконным бездействия власти. Об этом 13 сентября сообщили в горсуде.

Решением Бердского городского суда от 17 мая 2018 года исковые требования прокурора Бердска удовлетворены. А именно — признано незаконным бездействие городской администрации, выразившееся в не проведении актуализации схемы теплоснабжения Бердска на 2019 год.

-Администрация Бердска обязана в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушение законодательства о теплоснабжении путем проведения актуализации схемы теплоснабжения города на 2019 год.

При рассмотрении дела судом установлено, что в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства было выявлено, что в нарушение требований Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. и постановления правительства №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрацией Бердска в срок до 15 апреля 2018 года не осуществлена актуализация схемы теплоснабжения Бердска на будущий год.

-Указанное бездействие нарушает права граждан и их объединений на учет их предложений при проведении актуализации схемы теплоснабжения, ставит под угрозу эффективное и безопасное функционирование систем теплоснабжения города, их развития, что посягает на интересы граждан – потребителей коммунальной услуги теплоснабжения в Бердске, — отметили в бердской прокуратуре.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Евгений Шестернин в апреле 2017 года подписал обновленную схему теплоснабжения города. Туда внесены существенные поправки, в том числе отказ от так называемого газового сценария, предполагавшего разместить на территории города 40 локальных котельных.

Напомним, схема теплоснабжения была принята в 2013 году, при и. о. главы Андрее Михайлове. Она подразумевала отказ от главных теплоисточников — котельной «Вега», «Новая» и ТГК-1, — и переход к локальным блочно-модульным газовым котельным. Революционную идею в экспертном сообществе приняли неоднозначно. Одни видели в этом лоббирование чьих-то бизнес-интересов и угрозу безопасности города. Другие, наоборот, считали строительство «локалок» прогрессивным решением, способным навсегда искоренить такое понятие как «теплопотери».

В 2016 году началась актуализация схемы. И специалисты пришли к выводу, что газовый сценарий сейчас реализовать практически невозможно. Из-за резко возрастающей цены газа сумма предполагаемых инвестиций возросла на 2 млрд рублей. И это при том, что и на прежних условиях очереди из инвесторов, готовых вложиться в строительство котельных, не было. Оказалось, что нет в Бердске и достаточного количества земельных участков для постройки новых объектов теплоснабжения.

Таким образом, в новой схеме теплоснабжения оставили три основных источника и прописали перспективу строительства только одной локальной газовой котельной. Она появится в районе лесхоза. Дело в том, что в этот район идет слишком длинная ветвь теплотрассы, и Комбинат бытовых услуг несет немалые убытки из-за потерь тепла.

Всего в теплоснабжение Бердска за 10 лет вложат порядка 1 млрд рублей. В основном, на модернизацию старого оборудования и строительство новых сетей.