Льготы для пенсионеров сохранит власть Новосибирской области

Помощь в трудоустройстве пенсионеров, обучение и переобучение людей предпенсионного возраста, содействие в адаптации на рабочих местах – данные направления находятся в числе разрабатываемых министерством труда и социального развития Новосибирской области. Совместно с депутатским корпусом региональное правительство выступает за сохранение имеющихся мер социальной поддержки для пенсионеров.

Как отметили в минтруда и соцразвития Новосибирской области, сейчас решаются ключевые задачи по внедрению новых подходов к предоставлению мер социальной поддержки с учетом основных приоритетов развития региона. Среди них – предотвращение бедности, предоставление возможности трудоустройства для людей пенсионного возраста, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время региональное министерство труда и социального развития выступает за сохранение имеющихся мер социальной поддержки для пенсионеров и совместно с Заксобранием Новосибирской области прорабатывает нормативно-правовые акты, направленные на улучшение социально-экономического положения этой категории граждан.

В профильном ведомстве напомнили, что в настоящее время на территории Новосибирской области действуют следующие региональные меры социальной поддержки людей пенсионного возраста: ежемесячная денежная выплата (закон Новосибирской области от 29.12.2004 №253-ОЗ), компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (Закон Новосибирской области от 06.12.2013 №380-ОЗ).