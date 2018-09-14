Льготы для пенсионеров сохранит власть Новосибирской области

Помощь в трудоустройстве пенсионеров, обучение и переобучение людей предпенсионного возраста, содействие в адаптации на рабочих местах – данные направления находятся в числе разрабатываемых министерством труда и социального развития Новосибирской области. Совместно с депутатским корпусом региональное правительство выступает за сохранение имеющихся мер социальной поддержки для пенсионеров.
Как отметили в минтруда и соцразвития Новосибирской области, сейчас решаются ключевые задачи по внедрению новых подходов к предоставлению мер социальной поддержки с учетом основных приоритетов развития региона. Среди них – предотвращение бедности, предоставление возможности трудоустройства для людей пенсионного возраста, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время региональное министерство труда и социального развития выступает за сохранение имеющихся мер социальной поддержки для пенсионеров и совместно с Заксобранием Новосибирской области прорабатывает нормативно-правовые акты, направленные на улучшение социально-экономического положения этой категории граждан.
В профильном ведомстве напомнили, что в настоящее время на территории Новосибирской области действуют следующие региональные меры социальной поддержки людей пенсионного возраста: ежемесячная денежная выплата (закон Новосибирской области от 29.12.2004 №253-ОЗ), компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (Закон Новосибирской области от 06.12.2013 №380-ОЗ).
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10