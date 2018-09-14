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Эвакуировали 12 человек из-за пожара в подвале 3-этажки в Новосибирске

Разведка показала, что горели хозяйственные кладовки. Некоторых жителей горевшего дома выводили по пожарной лестнице.

14.09.2018 Фото: МЧС Нет комментариев

Эвакуировали 12 человек из за пожара в подвале 3 этажки в Новосибирске
В Новосибирске во время пожара, который произошел в жилой трехэтажке, эвакуировали 12 человек. Дым из подвала, где происходило горение, плотно окутал подъезд. Людей спасали с балконов по автолестнице, а также оперативно выводили из дома, надев на жильцов спасустройства, которые защищают от дыма. Пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Подростка, который находился на балконе третьего этажа, спустили при помощи пожарной автолестницы. Семь жильцов самостоятельно покинули подъезд, на четырех человек во время эвакуации пожарные надели так называемые спасательные капюшоны и вывели из задымленной зоны.

Пожар произошел в четверг днем в Заельцовском районе Новосибирска на улице Жуковского. В 13:49 к месту прибыли первые пожарные расчеты, которые провели эвакуацию, поквартирный обход в подъезде и разведку в подвале, где ликвидировали два небольших очага горения в хозяйственных кладовых. В тушении участвовали пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).


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