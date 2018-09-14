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Катера и лодки обязаны днем включать «фары» в условиях ограниченной видимости

Вступили в силу новые Правила плавания судов, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

14.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Катера и лодки обязаны днем включать фары в условиях ограниченной видимости
В сентябре 2018 года вступили в силу новые Правила плавания судов по внутренним водным путям (утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 19 января 2018 г. № 19). Документ под названием «Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации» от 14.10.2002 года утратил силу.

Главным образом в новой редакции Правил введена более точная трактовка терминов и условий, появились правила для новых типов судов, которые в редакции правил от 2002 года отсутствовали, например, для экранопланов и судов на воздушной подушке. Изменения не коснулись общих положений, терминов и определений, порядка допуска судов на внутренние водные пути, способов и порядка идентификации судна, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Среди значимых изменений для судоводителей маломерных судов имеются следующие:

— Маломерным судам (в Правилах – судам длиной 20 метров и менее) разрешено двигаться в пределах судового хода при буксировке/толкании других судов, плотов или иных плавучих объектов.

— Маломерные суда должны выполнять оборот, связанный с пересечением судового хода, так, чтобы он был завершен не менее чем за 500 метров до приближающегося судна или за кормой проходящего судна. В старых правилах дистанция до приближающегося судна при пересечении судового хода не устанавливалась.

— Новые Правила прямо и безоговорочно предписывают применять судоводителю судовые огни днём в условиях ограниченной видимости.

ГИМС МЧС России рекомендует всем судовладельцам и судоводителям более подробно ознакомится с новыми Правилами плавания судов по внутренним водным путям.

Правила плавания судов по внутренним водным путям


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