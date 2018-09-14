Скупают квартиры из-за роста доллара и евро россияне

Россияне начали скупать недвижимость для сохранения своих денег. Поводом для повышенной активности на рынке стал рост доллара и евро. Люди, у которых есть сбережения в рублях, испугались обесценивания этих средств и решили сохранить их в твердой валюте — недвижимости.

О том, что на рынок идет вброс наличных средств, говорят данные Росреестра. На столичном рынке по итогам августа количество зарегистрированных договоров долевого участия, то есть фактически приобретенных квартир, увеличилось на 4,5 процента, а вот число ипотечных кредитов в сравнении с июлем сократилось на 5 процентов. То есть заемных средств стало использоваться меньше. Если сравнивать с прошлым годом, можно оценить весь масштаб роста. В августе этого года в Москве было приобретено на 42 процента больше квартир на первичном рынке, чем годом ранее.

Рынок столичных регионов (Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) является самым объемным, на нем совершается 40 процентов всех сделок в новостройках. И рост продаж здесь виден сильнее. В Москве за первые семь месяцев квартир в новостройках куплено на 47,4 процента больше. По стране в целом — на 8-9 процентов.

По словам аналитиков, многие клиенты свое желание вложить деньги в недвижимость объяснили нестабильностью в финансовом секторе — ослаблением рубля и угрозами введения санкций против крупнейших госбанков.

Вложению в недвижимость способствует и повышение доходности этих инвестиций. Когда проценты по банковским вкладам достигали 20 процентов и даже когда они упали до 10 процентов, вкладываться в метры не имело смысла. Но ситуация изменилась.

«Сегодня условный обладатель нескольких миллионов рублей понимает: он может положить свои сбережения на годовой депозит и получить чуть больше 5 процентов, либо приобрести квартиру, сдать ее и иметь 5-7 процентов прибыли в год», — рассказывает директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

К тому же недвижимость имеет потенциал роста стоимости, а это еще примерно 5 процентов. В итоге собственник имеет на 12 процентов больше, чем в банке. И на рынке жилья сформировался пул покупателей, которые предпочитают конвертировать накопления в квадратные метры, а не нести в банк.

Кроме того, на рынок жилья постепенно возвращаются сверхдоходы от вложений в проекты на этапе котлована. На отдельные помещения, студии и трехкомнатные квартиры в Новой Москве доходность достигает 30 процентов, отмечает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая.

«Долларовый депозит в госбанке — эффективное успокоительное в случае возможной девальвации нацвалюты. Но при сегодняшних международных вызовах проверенные рецепты легко могут стать бесполезными», — считает Шлома. Акции, биткойны, золото, бриллианты, раритеты — все это инвестиции, понятные лишь профессионалам. А вот купить квартиру и зарабатывать на ней может каждый.

Источник: РГ