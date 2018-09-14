Скупают квартиры из-за роста доллара и евро россияне

Восстановили детскую площадку у дома № 20 по улице Рогачева в Бердске
Россияне начали скупать недвижимость для сохранения своих денег. Поводом для повышенной активности на рынке стал рост доллара и евро. Люди, у которых есть сбережения в рублях, испугались обесценивания этих средств и решили сохранить их в твердой валюте — недвижимости.
О том, что на рынок идет вброс наличных средств, говорят данные Росреестра. На столичном рынке по итогам августа количество зарегистрированных договоров долевого участия, то есть фактически приобретенных квартир, увеличилось на 4,5 процента, а вот число ипотечных кредитов в сравнении с июлем сократилось на 5 процентов. То есть заемных средств стало использоваться меньше. Если сравнивать с прошлым годом, можно оценить весь масштаб роста. В августе этого года в Москве было приобретено на 42 процента больше квартир на первичном рынке, чем годом ранее.
Рынок столичных регионов (Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) является самым объемным, на нем совершается 40 процентов всех сделок в новостройках. И рост продаж здесь виден сильнее. В Москве за первые семь месяцев квартир в новостройках куплено на 47,4 процента больше. По стране в целом — на 8-9 процентов.
По словам аналитиков, многие клиенты свое желание вложить деньги в недвижимость объяснили нестабильностью в финансовом секторе — ослаблением рубля и угрозами введения санкций против крупнейших госбанков.
Вложению в недвижимость способствует и повышение доходности этих инвестиций. Когда проценты по банковским вкладам достигали 20 процентов и даже когда они упали до 10 процентов, вкладываться в метры не имело смысла. Но ситуация изменилась.
«Сегодня условный обладатель нескольких миллионов рублей понимает: он может положить свои сбережения на годовой депозит и получить чуть больше 5 процентов, либо приобрести квартиру, сдать ее и иметь 5-7 процентов прибыли в год», — рассказывает директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.
К тому же недвижимость имеет потенциал роста стоимости, а это еще примерно 5 процентов. В итоге собственник имеет на 12 процентов больше, чем в банке. И на рынке жилья сформировался пул покупателей, которые предпочитают конвертировать накопления в квадратные метры, а не нести в банк.
Кроме того, на рынок жилья постепенно возвращаются сверхдоходы от вложений в проекты на этапе котлована. На отдельные помещения, студии и трехкомнатные квартиры в Новой Москве доходность достигает 30 процентов, отмечает управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая.
«Долларовый депозит в госбанке — эффективное успокоительное в случае возможной девальвации нацвалюты. Но при сегодняшних международных вызовах проверенные рецепты легко могут стать бесполезными», — считает Шлома. Акции, биткойны, золото, бриллианты, раритеты — все это инвестиции, понятные лишь профессионалам. А вот купить квартиру и зарабатывать на ней может каждый.
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не понял…
все плачутся что нищие, работы нет, денег нет, сбережений тем более….
о каких вкладах речь то?
и на что квартиры тогда берут? ипотеку без доходов банк не даст точно…
чет заврались походу.
как по мне, так и денег дофига у народа и работы много и вложений судя по всему достаточно
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ну вы бы хоть читали дальше заголовка.
Речь не о тех кто живёт от зарплаты до зарплаты, а о тех, кто имеет «излишки» и о том, что многие из них считают сейчас более выгодным вложение излишка не в банк под процента а в «квадраты».
Это не равнозначно тому, что бедные вдруг разбогатели. Просто небольшая переориентация финансов с одного рынка на другой. Завтра станет выгодней и надёжнее(что важно при колебаниях курсов валют) вкладываться в производство памперсов из кокосовой стружки- выйдут из «квадратов» и зайдут в кокосовую стружку.
При этом к бедности это опять же не имеет отношения.
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интересно бы сравнить численность тех, кто живет и зарплаты до зарплаты и тех, кто имеет излишки.
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так речь не о них была
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Речь о том, что в России оказывается немало тех, кто имеет накопления и хорошие доходы.
И это совсем не те олигархи, кто покупает недвижимость за рубежом, а вполне обычные граждане.
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по какой части этой статьи вы определили, что «оказывается немало тех, кто имеет хорошие накопления»?
Вывод такой из чего сделали?
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