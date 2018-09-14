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На 3% выросла цена за кубометр газа в Бердске

Новый тариф распространяется на весь регион. Рост происходит каждые полгода. Газовики советуют бердчанам следить за изменением тарифов, чтобы потом не оплачивать долги.

14.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

На 3% выросла цена за кубометр газа в Бердске

Газ дорожает каждые полгода

Тариф на газ для Новосибирска и Новосибирской области снова подрос, об этом сообщили на официальном сайте по тарифам на энергоресурсы России. Действие тарифов на газ разделяется на два периода: тарифы на газ с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 год. За последние полгода цена за кубический метр газа выросла на на 3%.

Директор ООО «АА Энергогрупп» Сергей Хорошилов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что кроме газа ежегодно происходит рост тарифов на потребляемые ресурсы, в том числе на воду и электроэнергию.

— Природный газ такой же коммунальный ресурс, как вода и все прочее. На него, так же как и на все ресурсы, периодически индексируется тариф. Тариф поднялся не незначительную сумму. Хочется подчеркнуть, чтобы все потребители природного газа учитывали рост тарифа, , — посоветовал Сергей Олегович.

Сергей Хорошилов предупреждает: потребителям природного газа необходимо отслеживать рост тарифа на него:

— Бывают случаи, когда бердчане платят по одному и тому же тарифу, хотя он уже четыре раза поменялся. И у него получается по-потихонечку из-за этой не доплаты копится долг. На него накручивается пеня.  Потом в один прекрасный день его «Газпром» отключает, а люди недоумевают  —  почему так происходит?

В соответствии с новым тарифом газ для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты, при условии, что собственник жилья больше никак газ не будет использовать обойдется ему в 5 рублей 83 копейки вместо 5 рублей 66 копеек за кубометр. Рост тарифа относится и к собственникам жилья, которые будут использовать газ только для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения.

Так же вырастет цена за кубометр газа и для тех, кто использует его при готовки пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения. В этих случаях рост цен в сравнении с первым и вторым полугодие составит 3 %.

Для собственников жилья на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели кроме отопления или выработке электроэнергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящиеся в общей долевой собственности многоквартирных помещений цена составит 5,26  вместо 4,88 рублей за кубометр газа.

Вместе с ним на эту же сумму вырастет цена за кубический метр газа для отопления или выработку электроэнергии с использованием котельных всех типов или иного оборудования, находящиеся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах. В обоих случаях рост цены за кубометр газа составит 2,99%.

 


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Прошу вас отнестись к этому с пониманием (с)

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  2. Аноним

    Вы же не китайцы. Зачем вам скидки? Мы вам еще поднимем цену.

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