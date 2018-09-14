Подожгли школу, в которой подросток напал с топором на учеников в Улан-Удэ

Мужчина поджег школу №5 Соснового Бора Улан-Удэ, известную январским нападением на школьников учеником с топором и коктейлем Молотова.

Пожар был потушен в течение 20 минут пр участии семи человек и двух единиц техники, сообщает МЧС Бурятии. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний временно неработающий, ранее неоднократно судимый житель Заиграевского района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Тайга.инфо.

Нападение на школу в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ произошло утром 19 января, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 15-летний школьник, по официальным данным СК, действовал один. Он с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Пострадали несколько детей и учитель. Сам молодой человек попробовал совершить суицид. После случившегося он также попал в больницу. Нападавший и его сообщники находятся в СИЗО.