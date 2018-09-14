Прокуратура потребовала запастись углем на зиму от мэра Бердска

Из-за возможного срыва начала отопительного сезона на ТГК-1, нехватки топлива, вынесла представления руководству частной котельной и горадминистрации прокуратура Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ТГК-1 не смогла вовремя запастись нормативами топлива из-за долгов КБУ. На 11 июля эта сумма составляла 178 млн рублей.

27 августа ТГК-1 и КБУ подписали соглашение, которое предусматривает утвержденный план-график внесения платежей котельной в счет долга КБУ. Тогда долг КБУ пред частной котельной составлял 74 256 000 рублей. Долг постепенно сокращался.

Представление главе Бердска написали 31 августа о том, чтобы он как учредитель обеспечил своевременный расчет МУП КБУ перед ТГК-1, которая из-за долга не может купить уголь, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Юлия Золотарева. 6 сентября внесено представление ТГК, поскольку на тот момент должен быть нормативный запас топлива 14 600 тонн, а на момент проверки оказалось чуть более 1200.

— Ситуация для города была опасной, так как не был обеспечен нормативный запас топлива, и под угрозой мог оказаться отопительный сезон — отметила Золотарева.

На штабе по подготовке к зиме 12 сентября обсуждался вопрос по ситуации на ТГК-1.

— Ремонтные работы практически закончены. Все сделано в соответствии с разработанным планом. По запасам топлива по углю — 11 200, включая полтысячи, которые на станции стоят, но завтра к нам на котельную уже поступят. Были у нас хуже ожидания. Но внезапно повезло с вагонами. Думаю, что к концу месяца нормативный запас будем иметь. Несмотря на ожидания, что нормативный запас по углю должен был выполнен в начале октября. По мазуту 214 тонн. Потихоньку прирастаем и надеюсь, что дальше будем прирастать, но пока очень маленькие расчеты идут от КБУ. На сегодняшний день поступило 2 млн 170 тыс. рублей за сентябрь. Треть месяца уже прошла, — рассказал руководитель ТГК-1 Антон Блинов.

Норматив по мазуту в ТГК-1 составляет 466 тонн, получается, что в наличии только 44% от общего объема, пояснил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Владимир Николаевич отметил, что договоренности по расчетам за август выполнили, намерены выполнить и за сентябрь и не «просадить» ситуацию. Захаров попросил руководителя ТГК-1 при возможности мобилизоваться и усилить работу по пополнению топливом.

Расчеты усилятся, будет возможность интенсивнее завозить топливо, отметил Блинов.