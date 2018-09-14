Лицеисты Экономического лицея встретились в день здоровья на «Метелице» в Бердске

В минувшие выходные в Экономическом лицее состоялся традиционный День здоровья.

Мальчишки и девчонки, преподаватели и родители собрались субботним утром на лыжной базе «Метелица». В веселых состязаниях участвовали ребята с первого по одиннадцатый класс.

Этот день подарил заряд бодрости и хорошего настроения.

Директор Экономического лицея Наталья Колмыкова считает, что здоровые дети — успешные дети:

— У нас большое внимание уделяется не только интеллектуальному развитию, но и физическому воспитанию детей. На здоровье ребенка влияет генетика, экология и множество других факторов. Но большое значение имеют усилия родителей. И важно с раннего детства формировать здоровую личность.

Следить за режимом дня, правильно кормить ребенка и приучать к здоровому образу жизни. Чем больше ребенок будет двигаться, тем лучше он будет развиваться и расти. Физические упражнения положительно влияют не только на формирование иммунитета, но и развитие памяти и мышления, а, соответственно, хорошие оценки в школе.

День здоровья в сентябре несет много позитивных положительных эмоций, позволяет познакомиться с одноклассниками, учителями и родителями в неформальной обстановке.