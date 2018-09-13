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Мэр Бердска: дали отопление в 12 детсадов, в жилых домах потеплеет 19 сентября

После жалоб родителей и воспитателей на холод в группах включили тепло в садиках. В квартирах бердчан батареи начнут нагреваться в среду. В ближайшие дни ожидается на улице до +20 градусов.

13.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Мэр Бердска: дали отопление в 12 детсадов, в жилых домах потеплеет 19 сентября

Системы готовы к приему тепла

После обеда в четверг, 13 сентября, начали запуск отопления в 15 детских садов Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил глава города Евгений Шестернин.

-Мы еще 12 сентября запустили роддом. Сегодня запускаем детские сады. Это те 15 детсадов, которые находятся на магистралях, не связанных с жилыми домами. Жилье традиционно подключаем к теплу после социальных объектов. С 13-го по 19-е у нас идет социалка, а с 19 сентября запускаем жилой фонд, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня воспитатели детсадов пожаловались в редакцию на низкую температуру в группах, которая опустилась до +11 градусов.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, пока удалось запустить тепло только в 12 из запланированных 15 детсадов. А всего их в городе 19.

-Там уже набирается температура в батареях. Запуск тепла еще в трех перенесли на завтра — не удается запуск по разным техническим причинам. Остальные учреждения соцкультбыта мы будем подключать к отоплению 17 сентября. А жилой фонд планируем запускать 19-го числа, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

По его словам, на решение подогреть батареи в детских садах досрочно повлияли не столько жалобы, сколько реальное положение дел — в садиках холодно, некомфортно, есть угроза простуды у маленьких воспитанников.

Захаров выразил уверенность, что за два дня все бердские социальные объекты «заполнят теплом», что позволит приступить к отоплению жилых домов. По прогнозам Владимира Николаевича, уже к 21-22 сентября в квартирах бердчан батареи потеплеют. Но возможны сбои: не спустили воздух из радиаторов, что-то еще.

-100-тысячный город, 600 многоквартирных домов, 76 объектов социальной сферы — это колоссальный объем, — отметил вице-мэр, сообщив, что в текущем режиме сейчас управляющие компании и ТСЖ готовятся отчитаться о готовности к отопительному сезону:

-КБУ готовит акты по каждому многоквартирному дому. Потом паспорт готовности получат УК и ТСЖ. До конца этой недели планируем закончить эту работу. А город получит акт готовности к отопительному сезону 15 ноября, — рассказал Владимир Захаров. — Городская система, мы считаем готова к запуску тепла.

Вместе с тем, как напомнил вице-мэр, в ближайшие выходные воздух на улице прогреется до +20 градусов. И если бы бердская власть не дала отопление раньше срока, то не нарушила бы закон, по которому запуск тепла начинается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится не выше +8 градусов. Пока такого не наблюдается. Но власть пошла навстречу замерзающим бердчанам, предвидя, что после 19 сентября посыпятся жалобы на жару в квартирах.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Эти ненормальные вообще прогноз погоды смотрят?
    За неделю вперед около 15 градусов!

    Зачем слушать каких-то ошалевших мерзлявых теток, трезвонящих из-за каждого ветерка?

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