Именно поэтому отдыхать стоит в Анапе!

Солнечный курорт Анапа устроился прямо на берегу Чёрного моря, и благодаря своим мелким песчаным пляжам, лёгкости проживания, интересным экскурсиям стал одним из популярнейших семейных курортов России. Город непрестанно развивается и привлекает всё больше отдыхающих. Почему выбирают именно этот курорт? На это есть множество причин, и вот некоторые из них:

Солнечно и красиво

Поскольку Анапа расположена на пересечении Таманского полуострова и Большого Кавказа – климат здесь умеренно-континентальный, низкие холмы не мешают тучам уходить в другие края, от чего осадков сравнительно мало и воздух на курорте достаточно сухой: днём и летом быстро нагревается, ночью, зимой – быстро охладевает. В этом городе солнечные дни преобладают над облачными, так что яркий свет только помогает рассмотреть потрясающую природу и живописные ландшафты в округе. Главное не забыть запастись кремами перед и после загара, и шляпкой, чтобы голову не сильно припекало.

Песчаные пляжи, лазурное море

Черное море, по-видимому, особо возлюбило Анапы и, возможно, поэтому одарила этот город лучшими пляжами среди других курортов Черноморского побережья, в основном из-за того, что неповторимая Анапская пересыпь располагается большей своей частью в Анапах. Вода в море не отталкивает своим холодом, наоборот – нагревается она очень быстро и теплотой своей дружелюбно приветствует малышей с родителями. Любителям галечных пляжей и моря поглубже не стоит расстраиваться – в посёлках поблизости можно найти и это.

Развитая курортная инфраструктура

В этом городе любой сможет позволить себе проживание – выбор жилья настолько велик, что каждый найдёт что-то по своим средствам. Варианты жилья представлены на сайте http://azur.ru/anapa/hotels.php. Хочется шикарный номер в отеле – пожалуйста! Или, может, простой? И такой запросто найдётся в частном секторе. Если захотелось фруктов или морепродуктов – многочисленные рынки курорта предоставят не только их, а рестораны и кафе за разумную плату готовы накормить любую семью самыми разными блюдами.

Здоровье – одна из важнейших ценностей. Поэтому отдых – это не всё, чему благоприятствует инфраструктура в этом курорте, здесь есть возможность укрепить своё здоровье посредством различных процедур. Санатории и пансионаты предоставляют разнообразные целебные процедуры, начиная с целительных грязей, заканчивая минералами вод.

Также – добраться до Анапы несложно – туда идут поезда из многих городов России, если же есть желание ехать на автомобиле, то есть отличная федеральная трасса, которая простирается от Москвы до Новороссийска. Новороссийск находится в пятидесяти километров от Анапы. А недалеко от железнодорожной станции находится международный аэропорт, так что любители летать могут воспользоваться и такой возможностью.

Что может быть лучше развлечений?

Так как на курорт отдыхать приезжают в основном семьи с детьми, то аттракционов и аквапарков избежать сложно – и их тут, к счастью, пруд пруди. Не только дети будут довольны, но и родители. Помимо аттракционов в Анапе есть дельфинарий – кому не по сердцу посмотреть на добрых друзей наших меньших? В Анапе также происходят множество фестивалей и выставок. Например, фестиваль «Киношок» — он собирает мастеров кинематографа многих страх, которые демонстрируют свой талант на больших экранах. Также фестиваль песчаных скульптур, на котором скульпторы из разных стран строят свои изысканные, сложные скульптуры, а также Всероссийский фестиваль цветов, шахматный фестиваль, и др. Словом, заскучать в Анапе будет очень и очень сложно.