На инаугурацию избранного губернатора приглашен мэр Бердска

14 сентября состоится торжественная церемония вступления Андрея Травникова в должность губернатора Новосибирской области.

Травников избран главой региона по результатам выборов 9 сентября. За действующего главу области отдали голоса 64,52% избирателей, принявших участие в голосовании. В Бердске за него проголосовало менее 24% горожан, обладающих правом голоса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В соответствии со ст. 28 устава Новосибирской области губернатор региона считается вступившим в должность с момента произнесения присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, уставу Новосибирской области. Присяга приносится в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, иных приглашенных лиц. Церемония пройдет в Государственном концертном зале им. Каца (Красный проспект, 18/1).

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» бердский градоначальник Евгений Шестернин тоже примет участие в инаугурации. Напомним, что сам Евгений Анатольевич, вступая в должность мэра Бердска после победы в конкурсе, произносил клятву верности городу 8 декабря 2015 года.

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