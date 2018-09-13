Не 11 градусов тепла, а 17 в группах детского сада «Родничок» Бердска
Богатые и имеющие несколько квартир — основные должники по оплате услуг ЖКХ
На решение Верховного суда по коррупционному уставу Бердска будут жаловаться депутаты
На инаугурацию избранного губернатора приглашен мэр Бердска
«Разгромить Россию в пыль» возможно при условии отсутствия у нее ядерного оружия
Бедные россияне стали больше тратить
PepsiCo продает завод в Бердске и строит новый в Новосибирской области
Путин наблюдал за основным этапом масштабных учений «Восток-2018»
С подозреваемыми в отравлении Скрипалей встретилась редактор RT
Освятит священник закладку кирпичных стен на стройке детсада в Южном Бердска