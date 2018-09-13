Фото: Обращение к работникам АО «РЭС» Бердска: уберите арматуру и восстановите газон!

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Обращение к работникам АО «РЭС» г.Бердска.

Уважаемые работники АО «РЭС» г.Бердска, которые проводили поиск порыва кабеля возле остановки транспорта «Школа №10»! Вами была отрыта яма на газоне, проведены работы, яма зарыта, но как! То, что было, видимо «похоронено» давно, а именно: целый эл.столб, куски железобетона с торчащей арматурой, теперь лежат сверху кое-как зарытой ямы. Нарушено благоустройство, которое было выполнено в рамках «Реконструкции ул.Ленина». Был посеянный газон, теперь его нет. Большая просьба исправить ситуацию — убрать строительный мусор и восстановить газон.