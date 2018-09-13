КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Срочно продам комнату
Срочно продам квартиру студию
Продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам
Продам 89139475128
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Не 11 градусов тепла, а 17 в группах детского сада «Родничок» Бердска

Богатые и имеющие несколько квартир — основные должники по оплате услуг ЖКХ

На решение Верховного суда по коррупционному уставу Бердска будут жаловаться депутаты

На инаугурацию избранного губернатора приглашен мэр Бердска

«Разгромить Россию в пыль» возможно при условии отсутствия у нее ядерного оружия

Бедные россияне стали больше тратить

PepsiCo продает завод в Бердске и строит новый в Новосибирской области

Путин наблюдал за основным этапом масштабных учений «Восток-2018»

С подозреваемыми в отравлении Скрипалей встретилась редактор RT

Освятит священник закладку кирпичных стен на стройке детсада в Южном Бердска

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Богатые и имеющие несколько квартир — основные должники по оплате услуг ЖКХ

Накапливают долги и муниципальные предприятия. Самые дисциплинированные плательщики — люди с небольшими доходами и пенсионеры.

13.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Богатые и имеющие несколько квартир основные должники по оплате услуг ЖКХ

Андрей Чибис буквально разнес в пух и прах власть Бердска

Главными неплательщиками по коммунальным платежам в России являются владельцы инвестиционной недвижимости. Об этом «Российской газете» на Восточном экономическом форуме рассказал Андрей Чибис, замминистра строительства и ЖКХ.

«На самом деле ключевыми неплательщиками являются самодостаточные и богатые граждане. И главные неплательщики — это владельцы второй недвижимости, — рассказал замминистра. — Есть 1,5-2 процента, которые ведут асоциальный образ жизни. А самые дисциплинированные плательщики как раз люди с небольшим доходом, люди старшего поколения, наши пенсионеры. Вот они очень дисциплинированы и всегда за все платят».

Он сообщил, что объем коммунальных долгов уже достиг 1,5 триллиона рублей. «Если брать цепочку, начиная от потребителя, сколько они должны управляющим компаниям, поставщикам тепла и воды, а поставщики — энергетикам и т.д., то объем долга в этой цепочке уже полтора триллиона рублей. И 270 миллиардов рублей — это долги людей, долги потребителей».

Помимо владельцев инвестиционной недвижимости, в основном накапливают долги за ЖКХ государственные или муниципальные унитарные предприятия (ГУП, МУП). «У нас группа серьезных должников — это унитарные предприятия в ЖКХ. Эти МУП, ГУП, которым поставляется электроэнергия, поставляются ресурсы, они дальше это поставляют непосредственно в дома и часто не платят», — сказал Андрей Чибис.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Мэр Бердска: дали отопление в 12 детсадов, в жилых домах потеплеет 19 сентября Любитель старых «Москвичей» попался на краже аккумуляторов в Бердске Не 11 градусов тепла, а 17 в группах детского сада «Родничок» Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика