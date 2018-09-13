Богатые и имеющие несколько квартир — основные должники по оплате услуг ЖКХ

Главными неплательщиками по коммунальным платежам в России являются владельцы инвестиционной недвижимости. Об этом «Российской газете» на Восточном экономическом форуме рассказал Андрей Чибис, замминистра строительства и ЖКХ.

«На самом деле ключевыми неплательщиками являются самодостаточные и богатые граждане. И главные неплательщики — это владельцы второй недвижимости, — рассказал замминистра. — Есть 1,5-2 процента, которые ведут асоциальный образ жизни. А самые дисциплинированные плательщики как раз люди с небольшим доходом, люди старшего поколения, наши пенсионеры. Вот они очень дисциплинированы и всегда за все платят».

Он сообщил, что объем коммунальных долгов уже достиг 1,5 триллиона рублей. «Если брать цепочку, начиная от потребителя, сколько они должны управляющим компаниям, поставщикам тепла и воды, а поставщики — энергетикам и т.д., то объем долга в этой цепочке уже полтора триллиона рублей. И 270 миллиардов рублей — это долги людей, долги потребителей».

Помимо владельцев инвестиционной недвижимости, в основном накапливают долги за ЖКХ государственные или муниципальные унитарные предприятия (ГУП, МУП). «У нас группа серьезных должников — это унитарные предприятия в ЖКХ. Эти МУП, ГУП, которым поставляется электроэнергия, поставляются ресурсы, они дальше это поставляют непосредственно в дома и часто не платят», — сказал Андрей Чибис.

Источник: РГ