Бедные россияне стали больше тратить

Локальные значения Индекса покупательской активности увеличились во всех регионах, кроме Центральной России. Но в целом по стране показатель Индекса остался на прежнем уровне за счёт сокращения трат двух других доходных групп, а также некоторого снижения цен на продовольственные товары.

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, в августе повседневные расходы россиян остались на том же уровне, что и месяцем ранее. Индекс покупательской активности (ИПА) жителей страны не меняется уже три месяца, с июня. Стоит отметить, что подобная тенденция продолжается второй год. Летом 2017 показатели ИПА также были фактически на одном уровне – в июне и июле они были чуть выше значений этого года, а в августе 2017 и 2018 года полностью совпали.

Реальные, то есть очищенные от инфляции, траты россиян в августе оказались выше, чем в аналогичном периоде 2012 и 2016 года, но ниже, чем в 2013, 2014, 2015 и 2017 году.

Динамика расходов

Стоит отметить, что по сравнению с июлем практически не изменился и средний чек – в августе он снизился на символические 0,2%. Тем не менее доля затрат на продукты в перечне повседневных расходов россиян выросла почти на 4% (с 46% в прошлом месяце до 49,8%). Очевидно, что после сезона отпусков люди возвращаются в привычный график и перераспределяют расходы, отказываясь от сезонных трат в пользу покупок в продуктовых магазинах. Однако за счёт того, что по официальным данным, цены на продовольственные товары (в первую очередь, на овощи и сезонные фрукты) снизились на 0,4%, а инфляция за месяц оказалась нулевой, показатель ИПА также не продемонстрировал роста.

Регионы

Лидером по увеличению трат на товары повседневного спроса стал Южный федеральный округ. Его жители нарастили расходы на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем. На Урале затраты на покупки поднялись на 2,4%, в Приволжском федеральном округе и центре России — на 0,6%. Жители Северо-Запада страны, напротив, сократили свои расходы на 1,6%. На Дальнем Востоке и в Сибири уменьшение трат составило 0,6%.

По сравнению с августом прошлого года показатель Индекса увеличился почти во всех регионах. Более всего — так же в Южном и Уральском округе – на 4,8% и 4,1% соответственно. В Северо-Западном округе рост составил 3,3%, в Поволжье 2,4%, в Сибири и на Дальнем Востоке – 0,6%. Из общего ряда выбился только Центральный федеральный округ – здесь показатель Индекса снизился на 4,4%.

Города

Самый большой рост Индекса покупательской активности показали города с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек – 4,8%. В «миллионниках» показатель увеличился на 3,0%, а в городах с населением до 500 тысяч, напротив, упал – на 3,9%.

Эти данные соответствуют тенденции прошлого года – тогда города с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек продемонстрировали рост ИПА на 6,3%, «миллионики» — на 5,3%. Жители менее крупных городов в августе 2017 года сократили расходы на 4,7%.

Что касается двух столиц, то их жители в августе оказались довольно скромны в своих тратах. Москвичи увеличили покупательскую активность на 0,8%. В Санкт-Петербурге расходы остались на прежнем уровне. По сравнению с прошлым годом показатель Индекса в Москве снизился на 4,4%, а в северной столице, напротив, ощутимо вырос – на 7,3%.

ИПА: доходные группы

В августе значительно выросли повседневные расходы людей с низкими доходами – на 8,1%. Остальные группы продемонстрировали обратную динамику. Траты граждан со средними доходами снизились на 0,7%, с высокими — на 1,3%.

По сравнению с августом прошлого года расходы группы с низкими доходами увеличились ещё больше – на 9,6%. У двух других категорий населения повседневные затраты сократились: у тех, кто располагает средними доходами на 4,5%, у обладателей высокого дохода – на 0,7%.

Источник: Ромир