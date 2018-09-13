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PepsiCo продает завод в Бердске и строит новый в Новосибирской области

Новый инвестпроект презентовал региональной власти тот же представитель компании, что демонстрировал успехи по строительству бердского завода новосибирскому губернатору в 2015 году.

13.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

PepsiCo продает завод в Бердске и строит новый в Новосибирской области

Сергей Глушков презентовал новый инвестпроект PepsiCo новосибирским властям

Компания PepsiCo намерена начать на территории Новосибирской области строительство завода, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вопрос реализации нового инвестпроекта с вице-президентом по корпоративным отношениям в России и Восточной Европе Сергеем Глушковым обсудил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов в рамках Восточного экономического форума. Отмечается, что сейчас в компании идёт процесс согласования сроков реализации проекта и объем инвестиций.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», строительство завода по производству соков в Бердске на границе с Искитимским районом мощностью около 400 млн литров в год началось в 2006 году. Инвестором выступало ОАО «Лебедянский». В 2008 году актив приобрела PepsiCo. По информации открытых источников, компания вложила в него 1,1 млрд рублей при первоначальной стоимости проекта 3 млрд. В 2009 году проект был заморожен из-за кризиса. В 2011 году территориальное управление Росимущество обнаружило, что один из заводских цехов построен на федеральной земле, заняв участок площадью 1,3 га, и потребовало снести здание. В декабре 2013 года Росимущества обратилось в арбитражный суд Новосибирской области.

Судебные споры завершились к весне 2015 года, а к осени на площадке «Лебедянского» в Бердске планировали запустить производство. Тогда — в марте 2015-го — именно Сергей Глушков показывал завод губернатору Владимиру Городецкому, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глава региона посмотрел пустующие цеха и обсудил с московскими представителями корпорации перспективы бердского филиала ООО «Лебедянский». На  тот момент компания не решила, что будет производить в Бердске — напитки, чипсы, молочную продукцию, детское питание или снеки. Конкретизировать планы Сергей Глушков отказался, но заверил, что бердская площадка будет, безусловно, развиваться, ее не законсервируют и не бросят.

— Все зависит не столько от муниципальной и областной власти, сколько от экономической ситуации в стране, от развития рынка — что выпускать и в какие сроки, — пояснял Глушков «Курьер. Среда. Бердск».

Видео «Курьер. Среда. Бердск»

Однако в июне прошлого года губернатор после ПМЭФ сообщил, что строительство завода отложено на год-полтора. В июне 2018 объект площадью 51,2 тыс. кв. м в Бердске выставлен на продажу за 580 млн рублей. А на днях цена была снижена до 440 млн. В прошлом году о намерении купить бердский завод заявлял «Карачинский источник». Эксперты называли стоимость от 400 млн до 2 млрд рублей.

Как рассказал DK.RU Рустам Сатышев, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости, на сегодня объект полностью готов к реализации, в феврале 2018-го получены правоустанавливающие документы на объекты незавершенного строительства.

— Собственником поставлена задача реализовать комплекс целиком, без дробления, в одни руки. Нового владельца заводу планируется найти уже в этом году. Из всех поступивших предложений к концу года будет выбрано наилучшее предложение, — рассказал Сатышев.


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