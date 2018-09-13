«Разгромить Россию в пыль» возможно при условии отсутствия у нее ядерного оружия

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию «можно разгромить в пыль», если у нее не будет ядерного оружия. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина», комментируя маневры «Восток-2018».

По словам экс-министра, военные учения России нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней.

«Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», — сказал Суслов.

Крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Учения проходят на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого. В маневрах задействованы более 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, а на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

Источник: РИА Новости