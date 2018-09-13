За реализацией пенсионного закона проследит «Единая Россия»

«Единая Россия» провела обсуждение предложений по изменению норм пенсионного законодательства. Во встрече принял участие председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

В обществе прошла широкая дискуссия по предложенным поправкам. «Важно было услышать людей, их тревоги и сомнения», — сказал Медведев. Партия намерена внимательно следить за тем, как будет работать новое законодательство. Одной из главных задач определена защита прав людей старшего возраста, которые опасаются, что работодатели будут отдавать предпочтение более молодым сотрудникам. Проблема эта существовала всегда, заметил премьер. Решать ее он предлагает двумя путями. «Государство должно сделать все, чтобы не допустить трудовой дискриминации по возрасту, — указал Медведев. — Как и было предложено президентом, нужно усилить контроль за деятельностью предприятий». Службы занятости должны уделять больше внимания гражданам предпенсионного возраста, чтобы помогать им в поиске работы. Но и работодатели должны идти навстречу возрастным сотрудникам. «Свои меры по поддержке граждан предпенсионного возраста могут и должны предложить все, кто создает что-то новое, в принципе осознает свою социальную ответственность», — подчеркнул премьер.

«Единая Россия» подготовила предложения, уточняющие внесенный в Госдуму пенсионный законопроект. «Они нашли отражения, что особенно ценно, в том комплексе мер, который был озвучен президентом в своем специальном обращении», — напомнил Медведев.

Среди партийных идей значатся сохранение сроков назначения накопительной пенсии людям, которые участвовали в ее формировании (оставить 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), ежегодная диспансеризация работников предпенсионного возраста, а работодатели должны на это предоставлять два оплачиваемых рабочих дня. Также есть инициатива о направлении в Пенсионный фонд денег от конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений. Наконец «единороссы» считают, что депутаты и сенаторы могут отказаться от дополнительных пенсионных преференций.

Кроме того, в правительстве готовы подумать о предоставлении льготы по взносам за капитальный ремонт лицам старше 70 лет, проживающих с человеком, достигшим возраста 55 и 60 лет. С инициативой выступила руководитель фракции «Единая Россия» в Нижегородском заксобрании Ольга Щетинина.