Огромная пробка парализовала движение по трассе Р-256 в Бердске

После полудня сегодня, 13 сентября, встала в пробку трасса Р-256 в Бердске. Движение парализовано от бердского железнодорожного вокзала до поворота в Новый поселок.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» автомобилисты, транспортный затор образовался из-за ремонта дороги в районе Речкуновки. Кроме того, примерно в 12.30 ближе к Новосму поселку произошло ДТП, которое усугубляет дорожную ситуацию.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»