На больничную койку попал хулиган с пистолетом из Бердска после «разговора» с девушкой
Обвал рубля грозит повысить ипотечные ставки
Подделать акт проверки обвиняемой в хищении 2 млн руб. чиновницы требовала экс-начфин Бердска
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Номинально занимала должность обвиняемая в хищении 2 млн руб. экс-чиновница в Бердске
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Огромная пробка парализовала движение по трассе Р-256 в Бердске
В дождь лучше ремонтировать
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говорят это нарушение технологии.
Должны были снега дождаться.
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