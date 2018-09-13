Номинально занимала должность обвиняемая в хищении 2 млн руб. экс-чиновница в Бердске

Первого свидетеля по делу о хищении 2 миллионов рублей руководителем бердского муниципального учреждения и ее трех пособников выслушала сегодня, 13 сентября, в зале судебного заседания судья Наталья Агеева.

Пенсионерка Нина Соколовская, работающая начальником отдела труда администрации Бердска, рассказала суду, что Анну Захарову утвердили на должность и.о. директора ЦИМО так как она соответствовала требованиям вакансии. Правда, проработала обвиняемая в новой должности два года, а документов подтверждающих ее трудоустройство и.о. директора и деклараций о доходах в мэрии не оказалось.

— Я перед выходом на пенсию проводила ревизию документов и не нашла деклараций о доходах и личного дела Захаровой. Это был мой недосмотр. Я пошла к Ирине Вагнер, которая тогда была начальников управления финансов и налоговой политики и сообщила, что документов нет, их нужно предоставить. Тогда Ирина Александровна посоветовала мне не лезть куда не следует, — заявила Нина Соколовская, — мне изначально сказали, что Захарова будет номинальной кандидатурой, а руководить ЦИМО будет Вагнер.

По словам свидетеля все служебные записки о начислении выплат и премий стимулирующего характера должны были проходить через отдел труда. На их основании издавался проект постановления, который направлялся на утверждение процентного соотношения премирования и подпись к главе города. Но за время работы Захаровой ни одна служебная записка не поступала к Соколовской.

Кроме того, на протяжении двух лет с обвиняемой Захаровой не расторгали трудовой договор, по которому она выполняла функции главного консультанта управления финансов и налоговой политики. При этом вспомнить, подписывался ли договор на новую занимаемую должность Захаровой или и.о. главы Бердска Михайловым — свидетель не смогла.

Гособвинитель Анна Белова ходатайствовала об оглашении показаний свидетеля Соколовской на стадии следствия, так как показания в суде и на стадии расследования не совпадают. Нина Федоровна не стала отказываться от своих раннее данных показаний и сослалась на то, что уже прошло три года, внимание на Захаровой она не заостряла.Защита Захаровой адвокат Муштин поинтересовался, может ли кто-нибудь подтвердить наличие подписей обеими сторонами.

— Это никто кроме Михайлова не сможет сказать. Но договор должен был быть и должен был быть подписан обеими сторонами, — уверена бывшая начальница отдела труда мэрии Бердска.

Напомним, что Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов — растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств.

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое Горбунов, Кращук и Шапран, которые проходят как пособники в растрате. Пособники ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Зазарова похитила 56 211 рублей, прокомментировала Белова.

Кроме этого Анне Захаровой вменяют вмешательство в деятельность следователя.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Бердская власть пока не завила гражданский иск. Обвинение заявило о допросе 32 свидетелей.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимая Шапран написала жалобу прокурору, где сообщает, что ее устроил в ЦИМО бывший первый вице-мэр Александр Тужик.