Не умереть в старости с голоду рассчитывают от аренды квартир жители Новосибирска

Большинство жителей Новосибирска считают, что в старости можно жить на доход от сдачи в аренду квартиры, но не все верят, что смогут заработать на такое жильё. Таковы результаты опроса портала N1.RU 700 жителей Новосибирска в возрасте от 18 до 45 лет во «ВКонтакте».

В частности, отвечая на вопрос, обеспечит ли сдача квартиры в аренду безбедную старость, 37% опрошенных уверены, что это единственный способ не умереть с голоду. Еще 27% считают идею стать рантье отличной, но не верят, что смогут обзавестись арендной недвижимостью.

Остальная часть респондентов поровну разделилась на тех, кто не думает, на что будет жить на пенсии, и на тех, кто в будущем планирует купить арендную квартиру в кредит.

«Сдача в аренду недвижимости — это самый популярный пассивный доход во всём мире. Инвестиции в жилую недвижимость наиболее выгодны в популярных туристических местах, а в Новосибирске для сдачи в аренду перспективнее всего микрорайоны вблизи крупных вузов», — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Ранее эксперты подсчитывали, сколько составляет переплата за обычную квартиру при покупке её в ипотеку. В частности, за однокомнатную квартиру за 2 млн руб. при ежемесячном платеже в размере 18 тыс. руб. в месяц переплата за 16 лет составит около 1,7 млн руб.