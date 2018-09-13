Состояние городского здравоохранения обсудят в октябре старейшины и мэр Бердска

Владимир Романовский на последнем заседании Совета старейшин при главе Бердска поставил вопрос о состоянии городской медицины и отношении медиков к пациентам:

— В больницу идти унизительно становится. Ужас, что творится…

Мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что эту тему детально обсудят на октябрьском заседании Совета старейшин. Как раз к тому времени можно будет подводить итоги ремонта в корпусах ЦГБ. Глав не исключил, что встреча может пройти на «площадке горбольницы».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Романовский описал свой печальный опыт «хождения по мукам» в больницу, назвав отношение к пациентам геноцидом.