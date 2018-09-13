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Состояние городского здравоохранения обсудят в октябре старейшины и мэр Бердска

Вопрос об отношении медиков к пациентам поставил Владимир Романовский, назвав свой печальный опыт хождения в ЦГБ геноцидом.

13.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.

Состояние городского здравоохранения обсудят в октябре старейшины и мэр Бердска

Владимир Романовский, член бердского Совета старейшин

Владимир Романовский на последнем заседании Совета старейшин при главе Бердска поставил вопрос о состоянии городской медицины и отношении медиков к пациентам:
— В больницу идти унизительно становится. Ужас, что творится…

Мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что эту тему детально обсудят на октябрьском заседании Совета старейшин. Как раз к тому времени можно будет подводить итоги ремонта в корпусах ЦГБ. Глав не исключил, что встреча может пройти на «площадке горбольницы».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Романовский описал свой печальный опыт «хождения по мукам» в больницу, назвав отношение к пациентам геноцидом.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Прям в точку унизительно!!!!!!!!Особенно пожилым такое отношение отвратительное к людям .

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  2. Юрий Шпедт

    Уважаемый Владимир Давыдович, ну не рентабельно государству пенсионеров содержать…
    В.Д, видел как гильзы вылетают из пулемёта МАКСИМ или автомата Калашникова? И никто о гильзах не думает. Никто их не ищет. Гильзы свою работу в выстреле сделали….

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