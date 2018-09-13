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Угрожают уволить воспитателей за отказ от вакцинации в детсаду Бердска

Главврач горбольницы заявляет, что вакцинация — дело добровольное. Начальник управления образование называет действия руководителя сада недопустимыми.

13.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Угрожают уволить воспитателей за отказ от вакцинации в детсаду Бердска

Врач никогда не назначит прививку от гриппа при имеющихся противопоказаниях, например при заболевании в острой форме

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Бердске. По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, планируется привить 50% взрослого и 50% детского населения города.

Данную широкомасштабную кампанию приняли чрезмерно серьезно в одном из детсадов Бердска. Руководство поставило сотрудникам ультиматум: не поставите прививку от гриппа, увольняйтесь с работы.

— Работаю педагогом в дошкольном учреждении. Заведующая в приказном порядке обязала всем сотрудникам ДОУ сделать прививки от гриппа. В противном случае грозит увольнением. Имеет ли она на это право? И что делать в такой ситуации? — спросила «Курьер. Среда. Бердск» Рита Петрова (имя изменено).

Анекдотическая ситуация вызвала смех у Юрия Краморова. Он отметил, что заставлять таким образом делать прививку не имеют права.

Как пояснил Юрий Николаевич, прививку от гриппа можно ставить не всегда. Например, ребенок заболел, у него температура. Это уже противопоказание для вакцинации.

— Я призываю бердчан прививаться. В прошлом году не было большого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа. Достаточно большая прослойка населения была привита. В дошкольном возрасте эпидемиологический порог повышался, но не было ни одного тяжелого случая. Ни одно заболевание не закончилось осложнением — пневмонией, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач ЦГБ.

Вакцинация и проводится для того, чтобы инфекция не распространялась. А можно делать прививку или нет, этот вопрос с каждым пациентом индивидуально решает врач, подчеркнул Краморов.

Недопустимыми называет действия руководителя детсада начальник управления образования Жанна Тузова.

— Когда люди обращаются с проблемами, я всегда прошу называть конкретно учреждение, в котором это случилось. Так мне проще. Я сразу разбираюсь, выясняю. Человек, видимо, не хочет навести в этом порядок и разобраться, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Тузова.

Начальник управления образования пояснила, что дверь в ее кабинет всегда открыта, телефон доступен, и о какой-либо проблеме, но только с конкретикой, бердчане могут сообщить даже не называя своего имени.

По мнению Жанны Леонидовны, специалисты, работающие с детьми, должны ставить прививки от гриппа. И руководители детских учреждений должны убедить пройти вакцинацию грамотно, суметь донести до подчиненных, что прививка необходима.

— Разъяснительную работу нужно проводить грамотно. Не знаешь, как это делать, привлеки специалистов из Роспотребнадзора, здравоохранения. Человек должен подойти взвешенно к этому вопросу. Просто говорить: уволю, это неприемлемо. Ни к одному человеку нельзя такие формулировки предъявлять. Так хлестать эмоциями не нужно, — возмущена Жанна Леонидовна.

Если люди по каким-то причинам не могут поставить прививку от гриппа, им следует соблюдать некоторые меры профилактики.

В эпидсезон нужно как можно реже посещать места с большим скоплением людей, советует главный специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова. Чаще мыть руки. Употреблять в пищу больше овощей и фруктов. Делать зарядку. Если есть возможность, то избегать проезда в общественном транспорте. Если вам нужно преодолеть не такое уж большое расстояние, лучше пройдитесь пешком. Постарайтесь побольше бывать на свежем воздухе. Если рядом с вами находятся больные гриппом, обязательно носите маску.

При первых признаках недомогания, повышенная температура, головная боль, боль или першение в горле, кашель, насморк, боль во всем теле, следует оставаться дома и не ходить на работу, а детям — в школы и детсады до полного выздоровления. Больному необходимо вызвать врача из поликлиники, который назначит необходимое лечение, — уверила «Курьер. Среда. Бердск» Иванова.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    По мнению Жанны Леонидовны, специалисты, работающие с детьми, должны ставить прививки от гриппа. И руководители детских учреждений должны убедить пройти вакцинацию грамотно, суметь донести до подчиненных, что прививка необходима.

    — Разъяснительную работу нужно проводить грамотно. Не знаешь, как это делать, привлеки специалистов из Роспотребнадзора, здравоохранения. Человек должен подойти взвешенно к этому вопросу. Просто говорить: уволю, это неприемлемо.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/13/375618-ugrozhayut-uvolit-vospitatelej-za-otkaz-ot-vakcinacii-v-detsadu-berdska
    Не нытьем так катаньем. Результат должен быть один- все должны сделать прививки от гриппа. Так что позиция начальника управления образования ничем не лучше позиции заведующей. А может и хуже во сто крат. Давить начнут со всех сторон. По закону пациет имеет право на отказ от медицинского вмешательства.

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