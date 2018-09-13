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На пенсионные инициативы Путина 1,5 трлн рублей дадут Пенсионному фонду

В Госдуме было опасение, что поправки, озвученные президентом, стоят очень дорого и потребуют изъятия из 8 млрд рублей, предусмотренные на нацпроекты.

13.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

На пенсионные инициативы Путина 1,5 трлн рублей дадут Пенсионному фондуБюджету Пенсионного фонда (ПФР) планируется выделить дополнительно более 1,5 трлн рублей в рамках реформы пенсионного законодательства и тех изменений, которые были озвучены президентом РФ в конце августа, заявил журналистам глава комитета Думы по бюджету Андрей Макаров.

«Из федерального бюджета дополнительно в ПФР будет выделено более 1,5 трлн рублей для реализации тех вопросов, про которые говорил президент», — сказал он по итогам заседания рабочей Госдуму по доработке пенсионного законодательства.

По его словам, было опасение, что поправки, озвученные президентом и которые стоят очень серьезных денежных средств, будут требовать изъятия из средств, которые выделяются на национальные проекты. «Бюджетные корректировки, которые мы сейчас делаем, говорят, что 8 трлн рублей на национальные проекты сохраняются. Денежные средства, которые выделяются на реализацию поправок президента, — это абсолютно самостоятельные средства», — уточнил Макаров.

«Другое опасение — что эти средства снизят размер, на который предполагалось увеличение пенсий. Мы видели корректировки ПФР и бюджета. Никакого снижения по сравнению с предполагавшимся увеличением пенсий там не будет», — добавил глава комитета.

Согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов размер трансферта из федерального бюджета в фонд в 2019 году составит 3 трлн 331,3 млрд рублей, в 2020 году — 3 трлн 436,1 млрд рублей, в 2021 году — 3 трлн 332 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с телеобращением к россиянам, в котором предложил сохранить льготы для пенсионеров.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.

Источник: Интерфакс


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