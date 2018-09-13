Обвал рубля грозит повысить ипотечные ставки

Российские банки могут повысить ставки по ипотеке и потребительским кредитам вслед за Сбербанком на фоне снижения курса рубля и котировок российских ценных бумаг, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Глава Сбербанка Герман Греф в среду в кулуарах ВЭФ сообщил журналистам, что крупнейший российский банк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам на фоне текущей ситуации на рынке. При этом он добавил, что тренд на повышение кредитных ставок временный и они начнут снижаться после того, как успокоится рынок.

«Причина намерения повысить ставки – напряженная ситуация на российском финансовом рынке, проявляющаяся в девальвации рубля и снижении котировок ценных бумаг российских эмитентов, в усилении оттока капитала за рубеж», — прокомментировал Осадчий решение Сбербанка повысить ставки по ипотеке и потребкредитам.

В свою очередь, причины этой напряженной ситуации – ожидание новых санкций и турбулентность на финансовых рынках ряда развивающихся стран: Аргентины и так называемой «хрупкой пятерки» — Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и ЮАР, пояснил эксперт. Нестабильную ситуацию на рынках этих стран он в свою очередь связал с ростом цены на нефть, их высокой долговой нагрузкой и ростом процентных ставок в США.

«Сбербанк — законодатель мод на рынке банковских продуктов, если он поднимет ставки, то за ним последуют и другие банки», — заключил Осадчий.

Источник: РИА Новости