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Обвал рубля грозит повысить ипотечные ставки

Герман Греф заявил, что Сбербанк может поднять ставки по ипотеке на фоне непростой экономической ситуации. А СБ — законодатель банковской моды.

13.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Обвал рубля грозит повысить ипотечные ставки
Российские банки могут повысить ставки по ипотеке и потребительским кредитам вслед за Сбербанком на фоне снижения курса рубля и котировок российских ценных бумаг, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Глава Сбербанка Герман Греф в среду в кулуарах ВЭФ сообщил журналистам, что крупнейший российский банк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам на фоне текущей ситуации на рынке. При этом он добавил, что тренд на повышение кредитных ставок временный и они начнут снижаться после того, как успокоится рынок.

«Причина намерения повысить ставки – напряженная ситуация на российском финансовом рынке, проявляющаяся в девальвации рубля и снижении котировок ценных бумаг российских эмитентов, в усилении оттока капитала за рубеж», — прокомментировал Осадчий решение Сбербанка повысить ставки по ипотеке и потребкредитам.

В свою очередь, причины этой напряженной ситуации – ожидание новых санкций и турбулентность на финансовых рынках ряда развивающихся стран: Аргентины и так называемой «хрупкой пятерки» — Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и ЮАР, пояснил эксперт. Нестабильную ситуацию на рынках этих стран он в свою очередь связал с ростом цены на нефть, их высокой долговой нагрузкой и ростом процентных ставок в США.

«Сбербанк — законодатель мод на рынке банковских продуктов, если он поднимет ставки, то за ним последуют и другие банки», — заключил Осадчий.

Источник: РИА Новости


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