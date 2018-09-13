Когда дадут тепло в дома Бердска? Неизвестно

Около 600 многоквартирных домов Бердска пока без отопления
Глава Бердска Евгений Шестернин еще не подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Поэтому мерзнуть придется бердчанам еще несколько дней. Несмотря на то, что синоптики обещают некоторое потепление, сегодня, 13 сентября, температура наружного воздуха +7 градусов.
Повезло лишь пациентам роддома. Там отдельным постановлением мэра приказано дать отопление 12 сентября. И, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в назначенную дату в родильном отделении бердской ЦГБ потеплело.
По словам замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, они ждут постановления главы города, чтобы запустить котельные и начать отопительный сезон.
-Предположительно, в понедельник (18 сентября — прим. ред.) начнем запуск тепла в социальные объекты и частично в жилье, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко. Имеются в виду те жилые дома, которые имеют общие коммуникации с детсадами, школами и больницами.
В соседнем Искитиме, как сообщает сайт «Весь Искитим», глава города Сергей Завражин дал отмашку к началу отопительного сезона вчера, подписав соответствующее постановление. Согласно документу в соцобъекты подают тепло с 13 сентября, в жилые дома — с 17-го числа.
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ау администрация…издеваетесь над жителями,в чем проблема то,мы даже за тепло виртуальное платим и все равно не включаете…специально что ли
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Да это что за кошмар. Подключите хоть детские сады до выходных, чтоб дети в тепло вышли. Сколько можно морозить малышей!!!!!!!! Ходят все с кашлем и соплями в сыром холодном воздухе. Просто издевательство
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Мэр приказал к нормативам привыкать детям с рождения, ему комфортно в садах было, а на детей с высокой колокольни!
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Понедельник -17, а не 18-е
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Какой то замкнутый круг…за тепло круглый год платим, когда холодно, то хрен дождешься тепла, когда жара-не отключают. Сейчас и за электричество народ космические суммы заплатит и за тепло! Дети мёрзнут в школах и садах, потом в больницах толкучки, какое-то уничтожение народа… А толку, что в роддоме дали тепло, детишек домой в холод повезут! Какой то истерический приступ женской логики в администрации, ей богу!
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Когда,кому,на сколько дадут тепло знает ответ человек с сердечками. У него два высших образования одно гражданское, второе военное (вероятно школа прапорщиков). Так что ждём что скажет
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