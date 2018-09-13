Когда дадут тепло в дома Бердска? Неизвестно

Глава Бердска Евгений Шестернин еще не подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Поэтому мерзнуть придется бердчанам еще несколько дней. Несмотря на то, что синоптики обещают некоторое потепление, сегодня, 13 сентября, температура наружного воздуха +7 градусов.

Повезло лишь пациентам роддома. Там отдельным постановлением мэра приказано дать отопление 12 сентября. И, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в назначенную дату в родильном отделении бердской ЦГБ потеплело.

По словам замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, они ждут постановления главы города, чтобы запустить котельные и начать отопительный сезон.

-Предположительно, в понедельник (18 сентября — прим. ред.) начнем запуск тепла в социальные объекты и частично в жилье, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко. Имеются в виду те жилые дома, которые имеют общие коммуникации с детсадами, школами и больницами.

В соседнем Искитиме, как сообщает сайт «Весь Искитим», глава города Сергей Завражин дал отмашку к началу отопительного сезона вчера, подписав соответствующее постановление. Согласно документу в соцобъекты подают тепло с 13 сентября, в жилые дома — с 17-го числа.