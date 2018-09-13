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Когда дадут тепло в дома Бердска? Неизвестно

Мэр еще не подписал постановление о старте отопительного сезона. Предположительно, с 17 сентября начнут запускать тепло в социальные объекты, в жилье — позже.

13.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Когда дадут тепло в дома Бердска? Неизвестно

Около 600 многоквартирных домов Бердска пока без отопления

Глава Бердска Евгений Шестернин еще не подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Поэтому мерзнуть придется бердчанам еще несколько дней. Несмотря на то, что синоптики обещают некоторое потепление, сегодня, 13 сентября, температура наружного воздуха +7 градусов.

Повезло лишь пациентам роддома. Там отдельным постановлением мэра приказано дать отопление 12 сентября. И, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в назначенную дату в родильном отделении бердской ЦГБ потеплело.

По словам замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, они ждут постановления главы города, чтобы запустить котельные и начать отопительный сезон.

-Предположительно, в понедельник (18 сентября — прим. ред.) начнем запуск тепла в социальные объекты и частично в жилье, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко. Имеются в виду те жилые дома, которые имеют общие коммуникации с детсадами, школами и больницами.

В соседнем Искитиме, как сообщает сайт «Весь Искитим», глава города Сергей Завражин дал отмашку к началу отопительного сезона вчера, подписав соответствующее постановление. Согласно документу в соцобъекты подают тепло с 13 сентября, в жилые дома — с 17-го числа.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    ау администрация…издеваетесь над жителями,в чем проблема то,мы даже за тепло виртуальное платим и все равно не включаете…специально что ли

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  2. Аноним

    Да это что за кошмар. Подключите хоть детские сады до выходных, чтоб дети в тепло вышли. Сколько можно морозить малышей!!!!!!!! Ходят все с кашлем и соплями в сыром холодном воздухе. Просто издевательство =-O

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  3. Аноним

    Понедельник -17, а не 18-е

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  4. Аноним

    Какой то замкнутый круг…за тепло круглый год платим, когда холодно, то хрен дождешься тепла, когда жара-не отключают. Сейчас и за электричество народ космические суммы заплатит и за тепло! Дети мёрзнут в школах и садах, потом в больницах толкучки, какое-то уничтожение народа… А толку, что в роддоме дали тепло, детишек домой в холод повезут! Какой то истерический приступ женской логики в администрации, ей богу!

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  5. Аноним

    Когда,кому,на сколько дадут тепло знает ответ человек с сердечками. У него два высших образования одно гражданское, второе военное (вероятно школа прапорщиков). Так что ждём что скажет :-D

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